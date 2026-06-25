[헤럴드경제=문영규 기자] 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 한국과 남아프리카공화국의 경기에서 한국이 0-1 패배한 가운데 국가대표 축구선수 출신 박주호 해설위원이 “느리고 불안하게 끌려갔다”고 평가했다.

박주호 위원은 25일 네이버 라운지에 쓴 ‘박주호 관전평’에서 이같이 말하며 “남아공은 느슨해 보였지만, 우리 대표팀의 공격 플랜을 정확히 파악하고 있었다”고 분석했다.

박 위원은 “한국의 공격은 사이드백에서 미드필드로, 다시 2선 침투로 이어지는 3자 패턴이 핵심이었지만 남아공은 이 플랜A를 읽고 대응했고, 한국은 그 이후의 플랜B를 명확하게 보여주지 못했다”고 지적했다.

스타플레이어 1명에 의존하는 경기 전략과 부적절한 위치선정 등에 대해서도 짚었다.

박 위원은 “공격이 이강인의 개인 능력, 인스윙 크로스, 세컨볼 상황에서의 슈팅에 의존하는 흐름으로 흘러갔다”면서 “특히 이강인의 위치도 아쉬웠다”고 평가했다.

그는 “(이강인이) 너무 낮은 위치에서 공을 받다 보니 상대 수비를 직접 흔들 수 있는 장면이 줄었고, 공격의 날카로움도 떨어졌다”며 “백승호와 황인범을 활용한 중원 돌려치기, 이강인의 세컨볼 슈팅까지 시도는 있었지만, 결정적인 한 방으로 이어지지는 못했다”고 봤다.

그러면서 “경기 내용도 아쉬웠지만, 더 뼈아픈 건 이제 자력으로 상황을 정리하지 못하고 경우의 수를 따져야 한다는 점”이라며 “할 말이 많지만, 결과가 모든 것을 말해주는 경기였다”고 했다.

홍명보 “결과는 감독인 제 책임”

한국은 이날 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 조별리그 3차전 남아공과의 경기에서 0-1 아쉬운 패배를 당했다.

홍명보 감독은 경기 후 인터뷰에서 “선수들은 어떤 경기를 해야 하는지 알고 있었고 최선을 다했다고 생각한다”며 “다만 선제 실점을 먼저 당하면서 경기를 운영하는 데 선수들의 조급함이 있었던 것 같다”고 분석했다.

이어 “마지막까지 최선을 다했지만 결과가 아쉬운 점에 대해선 감독인 제 책임”이라고 덧붙였다.

홍 감독은 식중독 등 외부 요인은 없었다면서 “이유를 그런 쪽에 돌리고 싶지도 않고 월드컵 세 경기 중 가장 안 좋은 경기를 했다”고 했다.

무더위 적응 문제에 대해선 “과달라하라와는 날씨가 다르기 때문에 영향이 있을 것이라고 생각했다”며 “월드컵 준비 과정은 좋았지만, 결국 감독의 선택에 따른 책임인 것 같다”고 말했다.

남아공과 무승부만 거둬도 32강 자력 진출이 가능했던 한국은 조 3위로 내려앉으며 각 조 3위팀의 결과를 보고 ‘경우의 수’를 따져야 하는 상황이다.