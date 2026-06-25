제주서 이틀간 ‘사회 대전환 인사이트 포럼’ 개최 지역소멸·인구감소 대응 직업교육 역할 논의 산업구조 전환 맞춤형 인재양성 협력 강화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학과 대한민국시도연구원협의회가 인공지능(AI) 시대 지역균형발전을 위한 인재양성 해법 찾기에 나선다.

한국폴리텍대학은 대한민국시도연구원협의회와 공동으로 25일부터 26일까지 제주한라대학교 한라컨벤션센터에서 ‘AI시대 지역균형발전을 위한 사회 대전환 인사이트 포럼’을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 인구감소와 지방소멸, 수도권 집중 등 지역 위기에 대응하기 위해 마련됐다. 양 기관은 지역산업과 직업교육을 연계한 인재양성 방안을 모색하고, 지역 특성을 반영한 직업교육 정책과 협력 모델 구축 방안을 논의할 예정이다.

포럼에서는 양 기관이 공동 추진 중인 ‘지역 산업·인구구조 전환 대응 인재양성체계 구축 연구’의 주요 성과와 향후 추진 방향이 공유된다. 또 AI 확산에 따른 산업구조 변화와 인구구조 전환에 대응할 인재양성 전략, 직업교육의 역할 변화, 지역소멸 대응 방안 등을 집중 논의한다.

첫날에는 지역 산업·인구구조 전환 대응 공동연구 추진 방향을 주제로 발표가 진행되며, ‘AI 시대 직업교육의 역할 변화’와 ‘지역소멸 대응 산업인재 양성 전략’을 주제로 토크콘서트도 열린다. 둘째 날에는 공동연구 추진 방향과 기관 간 협력전략을 논의하는 종합협의가 이어진다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “AI 시대의 도래와 급격한 인구구조 변화는 지역 산업과 직업교육 전반에 새로운 전환을 요구하고 있다”며 “폴리텍이 축적해 온 현장 중심 직업교육 역량과 지역정책 연구기관의 전문성을 결합해 지역 실정에 맞는 지속가능한 인재양성 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 포럼에는 이철수 한국폴리텍대학 이사장과 최진혁 대한민국시도연구원협의회 회장 등 양 기관 관계자들이 참석해 지역균형발전과 인재양성 정책의 접점을 모색할 예정이다.