[헤럴드경제=민성기 기자] 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀은 25일 오전(한국시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 BBVA 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아공과 경기에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 선제 결승포를 내주며 0-1로 패했다.

1승2패(승점 3)에 머문 한국은 남아공(1승1무1패·승점 4)에게 2위 자리를 내주며 3위로 주저앉았다.

32강에 진출하기 위해서는 다른 조의 상황을 지켜봐야 한다. 이번 대회는 각 조 3위 중 성적이 좋은 8개 팀이 32강행 티켓을 얻는다.

경기 후 홍명보 감독은 중계 방송사와의 인터뷰에서 “최선을 다했다고 생각한다. 다만, 선제 실점하며 경기를 운영하는 데 선수들이 조급했던 것 같다. 그래도 최선을 다했다”고 말했다.

이날 경기 선발 출전한 수비 핵심 김민재는 후반 20분 박진섭과 교체되며 이날 경기를 마무리했다. 홍 감독은 “종아리 부상이 있어서 교체했다”고 설명했다.

홍명보 감독은 “마지막까지 최선을 다했지만, 결과 안 좋은 점은 감독의 책임이다. 앞으로의 일정 모르겠지만, 오늘 경기 결과는 감독의 책임이다”고 전했다.