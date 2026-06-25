광화문광장 거리응원 무대에 참석

[헤럴드경제=한지숙 기자] 오세훈 서울시장은 6·25 전쟁 76주년에 2026 북중미 월드컵 3차전에서 만난 남아프리카공화국에 대해 “축구 상대이기 전에 참으로 특별하고 고마운 나라”라고 했다.

오 시장은 25일 페이스북에 올린 글에서 “오늘 경기는 그라운드 위의 승부 이상의 묵직한 울림이 있다”라며 이같이 말했다.

오 시장은 “(남아공은)76년 전 6.25전쟁의 포화 속에서 대한민국의 자유가 풍전등화의 위기에 놓였을 때, 유엔 결의가 떨어지기 무섭게 미국, 호주에 이어 세 번째로 달려와 준 고마운 형제”라며 “801명의 공군 전투비행대대, 그리고 34명의 육군 병력이 머나먼 한반도의 하늘과 땅, 그리고 자유를 지켜냈다. 그리고 치열했던 포화 속에서 서른여섯 분의 영웅이 끝내 고국으로 돌아가지 못했다”고 했다.

이어 “이름도 위치도 생소했을 이 땅의 자유를 위해 청춘을 바쳤던 그분들의 위대한 헌신이 없었다면, 오늘날 전 세계가 환호하는 대한민국 축구도, 우리가 누리는 일상의 평화도 존재하지 않았을 것”이라고 덧붙였다.

오 시장은 “당당한 경제강국이자 월드컵 파트너로 성장해 영웅들의 후손과 어깨를 나란히 하고 승부를 겨루는 이 기적 같은 장면이야말로 대한민국이 지켜온 위대한 저력의 증거”라면서 “광화문광장에 나가 시민 여러분과 함께 태극전사들을 응원하겠다”고 했다.

오 시장은 이날 오전 광화문광장 거리응원 무대에서 경기 시작 전 신디 음쿠쿠 주한 남아공 대사와 인사를 나누고 양국 대표팀의 유니폼을 교환했다.

음쿠쿠 대사는 거리 응원에 나선 시민들을 향해 “이번 경기에서 양국 선수들이 기량을 마음껏 펼칠 수 있기를 바란다”며 “‘바파나 바파나’(남아공 대표팀의 애칭)와 ‘태극전사’ 모두에게 행운이 함께하기를 기원한다”고 말했다.

오 시장은 음쿠쿠 대사와 함께 응원석 맨 앞 줄에서 경기를 응원한 뒤 20여분 뒤 다음 일정을 위해 자리를 떴다.