‘나눔천사 구(區)’ 선포 10주년 기념 1004원 정기 및 10004원 일시 기부

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 남구가 ‘나눔천사 구(區)’ 선포 10주년을 맞아 나눔천사 모금 활성화를 위해 울산사회복지공동모금회와 함께 ‘나눔천사, 남구만사’ 일시 기부 릴레이를 추진한다고 25일 밝혔다.

울산 남구는 지난 2016년 전국 최초로 ‘나눔천사 구’를 선포하고 1004원의 정기 기부를 시작한 이후 10년이 지난 올해 ‘남구복지 만사(萬事)를 해결한다’라는 의미와 10년을 더해 10004(만사)원을 기부하는 ‘나눔천사 남구만사’ 일시 기부 릴레이를 준비했다.

젊은 세대도 참여할 수 있도록 ‘모바일 바로 기부’ 시스템을 도입했다. 구민들은 리플릿이나 홍보 배너 등에 인쇄된 QR코드를 스마트폰으로 스캔만 하면 기부에 참여할 수 있다. 점심 한 끼 값인 ‘10004원 일시 기부’를 진행해 생활 속 기부문화 확산을 유도하고 있다.

남구만사 나눔천사 기금은 울산사회복지공동모금회를 통해 남구 지역 내 고독사 위험군과 취약계층 맞춤형 복지 사업비로 사용된다.