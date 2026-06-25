대안과미래 “본인 스스로 성찰해야 하는데…” 張 복귀하자마자 선관위 때리기 “사전투표 폐지” 관용차에도 ‘특검 요구’ 등 적힌 플래카드 부착 ‘키맨’ 정점식 원내대표 의원들 접촉 의견 수렴

[헤럴드경제=정석준·윤채영 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 퇴원 직후 당무에 복귀해 사퇴 요구를 일축했지만 당내 소장파 의원들은 “보수 재건의 출발은 지도부 해체”라며 재차 퇴진을 촉구했다.

국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과미래’는 25일 오전 국회에서 조찬 모임을 열고 장 대표의 거취를 논의했다. 모임에 앞서 기자들과 만난 박정하 의원은 “장 대표 본인이 말했던 것처럼 보수 재건의 첫걸음은 본인의 사퇴부터 시작하는 것”이라고 말했다.

고동진 의원은 “당원들 생각만 보고 간다는 말 자체가 많이 안타깝다”며 “본인 스스로 성찰해야 할 부분이 있는데 그 점이 부족한 것 같다”고 지적했다. 송석준 의원도 “본인이 현명한 결단을 하는 것이 미래를 여는 데 도움이 될 것”이라며 “기강을 잡겠다면 주변 측근들부터 바로잡아야 하는 것 아닌가”라고 꼬집었다.

장 대표는 전날 퇴원한 뒤 곧바로 국회에서 기자회견을 열고 “당대표 거취는 당원들이 결정할 문제이지 몇몇 의원들이 결정할 문제가 아니다”라며 사퇴 요구를 거부했다.

장 대표는 이날 최고위원회의에선 투표용지 부족 사태와 관련한 특검과 재선거 필요성을 거듭 주장했다. 그는 “특검을 해야 대통령 책임이 있는지 없는지 모두 밝혀낼 수 있다”며 “혁명이 일어나야 재선거가 가능하다”고 말했다.

이어 “민주당이 특검을 거부한다면 이유는 하나밖에 없다. 선관위와 이재명, 민주당이 모두 한배를 탔다는 것을 자백하는 것”이라며 “지금은 개헌을 언급할 때가 아니다”라고 비판했다.

장 대표는 사전투표 폐지론도 다시 꺼냈다. 그는 중앙선거관리위원회 노조가 사전투표를 폐지하고 본투표를 이틀간 실시하는 방안을 더불어민주당에 제안한 점을 언급하며 “공정한 선거관리 측면에서도 그 방식이 맞기 때문”이라고 강조했다.

장 대표는 이날 자신의 관용차에도 ‘참정권은 국민의 권리, 특검은 국민의 요구’ 등이 적힌 플래카드 형태의 스티커를 부착한 것으로 확인됐다. 투표용지 부족 사태를 둘러싼 공세를 이어가며 특검 추진 필요성을 거듭 강조하고 나선 셈이다.

한편 장 대표 퇴진을 공개 요구해온 우재준 최고위원은 이날 최고위원회의에서 별도 발언을 하지 않았다. 그는 회의 직후 기자들과 만나 “항의하는 차원에서 아무 말도 하지 않았다”고 말했다. 앞서 지도부 총사퇴 필요성에 공감했던 양향자 최고위원도 이날은 별도 입장을 밝히지 않았다.

갈등 해결에 키를 쥐고 있는 정점식 원내대표는 장 대표 거취 문제를 정리하기 위해 선수별로 의원들과 잇달아 만나 의견을 수렴하고 있다. 다만 정 원내대표는 취임 초부터 “서두르기보다 충분한 의견 수렴이 우선”이라는 입장이어서 지도부 거취를 둘러싼 논란이 장기화할 것이란 관측이 제기된다.