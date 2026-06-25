민선9기 경남도정 밑그림, 경남대도약준비팀 전철 사고 구간 제외한 ‘부분 개통’ 국토부에 건의 부산대 양산캠퍼스 유휴부지 개발, 이견 조율 주력

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 민선 9기 경남도정의 밑그림을 그리고 있는 ‘경남대도약준비팀’이 지역의 장기 숙원인 부전~마산 복선전철 조기 개통과 부산대학교 양산캠퍼스 유휴부지 개발 현장을 잇달아 찾아 해법 마련에 나섰다.

경남대도약준비팀은 24일 부산대학교 양산캠퍼스와 부산 사상역을 차례로 방문해 관계기관으로부터 사업 추진 상황을 보고받고, 민선 9기 도정 과제와 연계한 실행 방안을 논의했다. 이번 현장 점검은 박완수 도지사 당선인의 주요 공약 가운데 해결이 시급한 핵심 현안을 선별해 문제점을 확인하고, 관계기관과 실효성 있는 대안을 모색하기 위해 마련됐다.

가장 큰 관심이 쏠린 곳은 2020년 지반 침하 사고 이후 개통이 수년째 지연되고 있는 부전~마산 복선전철 현장이다. 부전~마산 복선전철은 부산과 김해, 창원을 연결하는 동남권 광역철도망의 핵심 축이다. 그러나 사고 구간 복구가 늦어지면서 전체 노선 개통도 장기간 미뤄져 주민 불편이 이어지고 있다.

헤럴드경제 취재를 종합하면 대도약준비팀과 관계부서는 사고가 발생한 낙동강 하저 통과 구간을 제외한 나머지 구간부터 우선 운행하는 ‘부분 개통’ 방안을 국토교통부에 건의해 협의 중이다. 부분 개통은 부산 강서구와 사상역 사이 낙동강 하저 구간을 제외한 나머지 노선을 먼저 운행하는 방안이다. 전체 구간 개통까지 기다리기보다 운행이 가능한 구간부터 열어 주민 불편을 줄이자는 취지다.

국토교통부가 제시한 전 구간 개통 목표 시점은 2027년 상반기다. 다만 사고 구간 복구에 적용할 대안 공법의 안전성 검증 결과가 실제 개통 시기를 좌우할 변수로 꼽힌다. 대도약준비팀은 안전성 검증과 복구 공사 일정을 면밀히 살피는 한편 전 구간 개통 전이라도 주민들이 철도를 이용할 수 있도록 부분 개통 방안을 적극 추진한다는 방침이다.

대도약준비팀은 이어 20년 가까이 활용되지 못해 지역의 대표적인 장기 민원으로 꼽혀온 부산대학교 양산캠퍼스 유휴부지를 찾았다. 이날 현장에서는 양산시가 추진 중인 ‘공간혁신구역 선도사업’의 진행 상황과 향후 개발 방향, 관계기관 간 협의 과제 등이 집중적으로 논의됐다.

사업의 최대 쟁점은 부지 매입 비용이다. 토지 소유주인 부산대와 개발 사업 시행 적임자로 거론되는 한국토지주택공사(LH) 사이에 부지 가격과 매입 조건을 둘러싼 이견이 남아 있기 때문이다. 부지 매입비에 대한 합의가 이뤄지지 않으면 사업 시행자 선정과 구체적인 개발계획 수립도 늦어질 수밖에 없다. 경남도는 부산대와 양산시, LH 등 관계기관이 참여하는 협의를 주도하며 중재안 마련에 나서고 있다.

이달 초 출범한 경남대도약준비팀은 이달 말까지 현장 점검과 관계기관 협의를 이어간다. 필요하면 활동 기한을 연장해 민선 9기 주요 공약의 실행계획을 최종적으로 다듬을 방침이다.