최근 에티오피아 한국전쟁 참전용사 기념관서 출범식 개최 아프리카 유일 한국전쟁 참전국 1년간 가족사진 촬영 등 지원

[헤럴드경제=박지영 기자] LG전자가 아프리카에서 유일하게 한국전쟁에 참전한 에티오피아의 참전용사들을 기리기 위한 지원 활동에 나선다. 단순한 후원을 넘어 참전용사의 삶과 희생을 기록하고, 현지 청년 인재 양성까지 지원하며 사회공헌 활동을 확대한다.

LG전자는 최근 에티오피아 한국전쟁 참전용사 기념관에서 국제개발 NGO 월드투게더, 에티오피아 한국전 참전용사협회와 함께 향후 1년간 진행할 참전용사 지원 프로젝트 출범식을 개최했다고 밝혔다. 행사에는 정강 주에티오피아 한국대사와 양승환 LG전자 에티오피아지점장, 참전용사 및 관계자들이 참석했다.

LG전자는 현재 생존해 있는 참전용사 46명의 가정을 직접 방문해 가족사진을 촬영하고 헌정 액자를 전달할 계획이다. 또 참전 경험과 개인적 소망 등을 인터뷰 형식으로 기록하고, 의미 있는 사연을 담은 다큐멘터리 영상도 제작한다.

내년 하반기에는 가족사진과 인터뷰 영상, 다큐멘터리를 전시하는 행사를 열고 참전용사와 가족들에게 감사패를 전달할 예정이다. 이를 통해 한국전쟁 참전의 의미와 양국 간 우호 관계를 재조명한다는 방침이다.

LG전자는 지난 2012년부터 임직원 기부금을 바탕으로 참전용사 후손 장학사업을 이어오고 있으며, 현재까지 총 236명을 지원했다. 생활지원금 제공과 참전용사 마을의 주거환경 개선을 위한 노후 주택 개보수 등도 진행했다.

아울러 LG전자와 한국국제협력단(KOICA)이 설립한 LG-KOICA 희망직업훈련학교를 통해 IT·전기전자 분야 무상 교육도 실시하고 있다. 2014년 개교 이후 졸업생 611명 전원이 취업 또는 창업에 성공했으며, 우수 졸업생에게는 LG전자 중아서비스법인 인턴십 기회도 제공하고 있다.

특히 한국전 참전국과의 연대를 강화하는 활동은 기업의 ESG 경영과 국가 브랜드 제고 측면에서도 의미가 크다는 평가가 나온다.

윤대식 LG전자 대외협력담당 전무는 “에티오피아 참전용사들의 헌신을 기억하고, 개인과 사회 모두가 그 의미를 되새길 수 있는 사회공헌활동을 지속하겠다”고 말했다.