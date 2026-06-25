‘올해의 공급사’ 선정 이어 품질 경쟁력 입증

[헤럴드경제=권제인 기자] SM그룹 제조부문 계열사 남선알미늄 자동차사업부문이 미국 완성차 업체 제너럴모터스(GM)의 ‘2025 협력사 품질 우수상’을 수상했다고 25일 밝혔다.

남선알미늄 자동차사업부문의 SQEA 수상은 2017년과 2018년에 이어 세 번째다. 지난달 GM ‘올해의 공급사’에 15년 연속 선정된 데 이어 다시 품질 경쟁력을 인정받았다.

SQEA는 GM이 전 세계 협력사를 대상으로 생산공정과 품질관리 체계 등을 평가해 우수 협력사에 수여하는 상이다. 품질 결함률, 공장 가동 중단 여부, 납기 준수율 등 9개 항목을 종합 평가해 선정한다.

남선알미늄 자동차사업부문은 GM에 공급하는 자동차 범퍼 시스템과 사출금형에 대한 평가에서 9개 항목 모두 감점 없이 ‘무결점’ 평가를 받았다.

회사는 금형 설계부터 사출, 도장, 조립까지 전 공정을 자체 관리하는 ‘원스톱 일괄 생산 시스템’을 운영하며 품질 경쟁력을 강화하고 있다고 설명했다.

정순원 남선알미늄 자동차사업부문 대표이사는 “공급망 리스크가 커지는 환경에서도 첨단 도장기술과 내구성 시험 고도화에 대한 투자를 지속한 결과”라며 “앞으로도 품질 완성도와 공급 안정성을 세계 최고 수준으로 유지해 GM과의 파트너십을 더욱 강화하겠다”고 말했다.