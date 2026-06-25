1회 울주군 아동친화도시 추진위 개최 ‘놀이와 문화’ 등 6대 분야 48개 사업

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산 울주군이 아동친화도시 조성을 위해 24일 ‘2026년 제1회 울주군 아동친화도시 추진위원회’를 열고 오는 2029년까지 4년 동안 6대 분야 48개 사업으로 된 아동친화정책을 실행하기로 했다.

추진위원회는 부군수를 위원장으로 유관기관 관계자와 전문가, 아동위원 등 12명으로 구성했다.

이날 회의에서는 위원 위촉과 함께 울주군 아동친화정책 추진 방향을 담은 기본계획과 올해 시행계획을 심의·의결했다.

울주군은 올해부터 2029년까지 ‘아동의 발걸음에 맞추어 나아가는 울주’를 기본 방향으로 울주군 15개 부서가 참여해 ▷놀이와 문화 ▷참여와 존중 ▷안전과 보호 ▷보건과 복지 ▷교육환경 ▷가정환경 등 6대 분야 48개 사업을 추진한다.

울주군은 추진 사업 중 육아종합지원센터 확충, 아동참여위원회 운영, 아동권리교육 등 10개 사업을 평가대상 사업으로 선정해 이용자 만족도와 정책 체감도 등 실제 변화를 중심으로 성과를 관리할 계획이다.

울주군 관계자는 “아동이 살기 좋은 도시가 돼야 모든 군민이 살기 좋은 도시가 된다는 각오로 아동의 목소리가 군정에 충실히 반영될 수 있도록 사업을 추진하겠다”고 말했다.