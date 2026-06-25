[헤럴드경제=홍승희 기자] 한국토지주택공사(LH)는 단지분야 건설정보모델링(BIM) 설계지원을 위한 ‘인공지능(AI) 기반 토공설계 자동화 소프트웨어’ 개발을 완료했다고 25일 밝혔다.

BIM은 기획부터 설계, 시공, 유지관리 등 전 건설 단계의 주요 건설 정보를 3차원(3D)로 시각화·자동화해 오류와 낭비 요소를 사전에 줄이는 기술이다.

‘AI 기반 토공설계 자동화 소프트웨어’는 단지 조성 공사의 주요 공종인 토공 설계에 강화학습 기반의 AI를 적용해 단지 계획고 산정 및 토공 운반 설계를 최적화·자동화하는 기술이다.

해당 기술을 도입하면 종전 대비 약 평균 7%의 토공 운반량 절감이 예상된다. 해당 소프트웨어는 LH가 발주한 BIM 설계 용역 참여 설계사 등에 무상 배포될 예정이다.

소프트웨어 배포에 앞서 지난 18일(목) LH는 LH 경기남부지역본부에서 개발 소프트웨어 기능을 시연하고 BIM 도입 확대에 대한 다양한 의견을 청취하는 자리를 갖기도 했다. 설명회에는 공공기관 및 민간 설계사 관계자 등 50여 명이 참석했다.

한편 LH는 지난해 7월 단지 분야 BIM 설계지원을 위한 자동화 소프트웨어를 개발하기도 했다. 해당 기술은 3D 모델 내 건설 정보를 활용해 공사 수량과 공사비를 자동 산출하고, 우·오수 수리 계산과 연동해 3D 모델을 자동 생성하는 기술로, 민간에 무상 배포됐다.

최근 국토교통부의 스마트건설 활성화 기조에 따라 공공 공사 전반에도 BIM 도입이 의무화되고 있는 데 따른 것이다.

이상조 LH 스마트건설안전본부장은 “지난해 BIM 설계지원 소프트웨어(2종)에 이어 이번 AI 기반 토공설계 자동화 소프트웨어까지 민간에 추가로 배포하게 된 만큼 BIM이 더욱 활성화되길 기대한다”며 “앞으로도 AI, BIM 등 스마트 기술을 적극적으로 도입해 건설산업의 디지털 혁신을 선도해 나갈 것”이라고 밝혔다.