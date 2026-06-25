공공 급속충전기 약 260대 제작·설치

[헤럴드경제=권제인 기자] 전기차 충전 인프라 운영기업 채비가 기후에너지환경부 산하 한국환경공단과 서울에너지공사가 발주한 공공 전기차 급속충전기 사업을 동시에 수주했다고 25일 밝혔다.

채비는 ‘2026년 전기자동차 공공 급속충전기 제작·구매 사업’ 4권역 사업자로 선정돼 부산·대구·울산·경남·경북 지역에 100㎾급 단독 충전기 136대와 200㎾급 동시 충전기 113대를 설치한다.

아울러 ‘2026년 서울시 공공 전기차 충전시설 물품 제조·구매 사업’도 수주해 올해 12월까지 서울시 공공시설에 100㎾·200㎾급 듀얼 급속충전기 12대와 캐노피 8기를 구축할 예정이다.

두 사업을 통해 채비는 100~200㎾급 공공 급속충전기 약 260대를 제작·납품·설치하게 된다.

이번 기후부 사업은 기술평가 비중이 90점, 가격평가가 10점으로 구성돼 가격보다 기술력이 핵심 평가 요소로 작용했다. 충전기 핵심 부품의 국산화, 전력 변환효율 95% 이상, 커넥터 삽발 내구성 2만회 이상, OCPP 1.6 이상 소프트웨어 보안인증 등 강화된 기술 기준이 적용됐다.

채비는 공급망 안정화 평가에서도 파워모듈, PLC 모뎀, LCD, 커넥터 등 주요 부품의 국내 조달 체계와 복수 공급망을 구축한 점을 인정받았다. PnC(Plug and Charge), 화재 예방 기술, 완성차 업체와의 호환성 등 신기술 평가와 사후관리 부문에서도 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

최영훈 채비 대표는 “충전기 제조 기술력과 공공 충전 인프라 구축·운영 역량을 다시 한번 인정받은 결과”라며 “현장 운영 경험과 데이터를 제품 개발에 반영해 온 것이 채비 만의 경쟁력”이라고 말했다. 이어 “지속적인 기술 고도화와 운영 역량 강화를 통해 전기차 이용자들이 언제 어디서나 안심하고 충전할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 덧붙였다.