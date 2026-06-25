자동차운반선 운항 포털·중고차 추천체계 구축 임원·리더 대상 AI 특강 실시

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대글로비스가 인공지능(AI)을 활용한 업무 혁신에 속도를 낸다. 임직원의 AI 활용 역량을 높여 업무 방식을 전환하고, 조직 전반에 AI를 내재화한다는 전략이다.

현대글로비스는 임직원을 대상으로 ‘AI 부트캠프 1기’를 진행했다고 25일 밝혔다. AI 부트캠프는 임직원이 AI 에이전트와 코딩 에이전트 등을 활용해 실제 업무 개선 과제를 수행하는 사내 교육 프로그램이다.

사업부별로 선발된 참가자들은 6주간 AI 도구를 활용한 실습을 거쳐 데이터 분석과 업무 프로세스 개선 등 현업과 연계된 과제를 수행했다. 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고 실제 업무에 적용 가능한 결과물을 도출한 것이 특징이다.

자동차운반선(PCTC) 사업부문에서는 바이브 코딩을 활용해 운항 업무 통합 포털을 구축했다. 바이브코딩이란 자연어를 입력하면 AI가 코드를 구현하는 방식을 뜻한다. 기존에는 항로, 항만시설 정보, 하역비용 등을 각각의 데이터베이스에서 찾아야 했지만, 새 포털에서는 항만 정보 조회와 하역비 산출, 운항 실무서 열람 등을 한 곳에서 처리할 수 있게 됐다.

중고차 사업부문은 AI 기반 고객 맞춤형 차량 추천 체계를 개발했다. 고객의 예산과 선호 차종은 물론 브랜드, 디자인, 실용성, 주행감, 친환경 선호도 등을 종합 분석해 적합한 차량을 추천한다. ‘가성비와 브랜드 중 무엇을 더 중시하는지’, ‘남들이 인정하는 성공과 스스로 느끼는 행복 중 무엇을 더 중요하게 생각하는지’ 등 세분화된 질문을 통해 고객 성향을 보다 정교하게 파악하도록 설계했다.

현대글로비스는 현재 AI 부트캠프 2기를 운영 중이며, 우수 사례를 실제 업무에 적용해 AI 활용 범위를 확대할 계획이다.

앞서 현대글로비스는 지난 4월 ‘AX 인사이트와 바이브 코딩’을 주제로 임원과 리더를 대상으로 한 AI 특강도 실시했다. 교육에서는 생성형 AI의 개념과 활용법을 비롯해 챗GPT와 클로드를 활용한 데이터 분석, 웹사이트 제작, 코딩 실습 등이 진행됐다.

이규복 현대글로비스 대표이사는 “AI 내재화를 위해서는 구성원들이 AI 활용의 필요성을 체감하고 자발적으로 참여해 확산시키는 것이 중요하다”며 “AI를 통해 확보한 시간을 고객을 케어하고 새로운 부가가치를 창출하는 데 활용해야 할 때”라고 말했다.

한편, 현대글로비스는 AI 기술 내재화를 위한 기술 개발 노력에 적극 나서고 있다. 앞서 지난 3월에는 서울 강남구 코엑스에서 개최된 국내 최대 규모의 스마트 공장∙자동화 산업 전시회 ‘2026 스마트공장∙자동화산업전(AW 2026)’에 참가해 피지컬 AI를 기반으로 한 자사의 물류 자동화 기술 역량을 선보인 바 있다.