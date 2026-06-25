입양정책부터 동물등록제까지 의견 수렴…정책참여단 첫 대면 간담회

[헤럴드경제=김선국 기자] 농림축산식품부가 반려인과 비반려인의 목소리를 동물복지 정책에 직접 반영하기 위한 소통에 나선다.

농식품부는 25일 서울에서 ‘동물복지 정책참여단’과 첫 대면 간담회를 열고 국민 체감형 동물복지 정책 발굴에 나선다고 밝혔다.

동물복지 정책참여단은 반려인 500명과 비반려인 500명 등 총 1000명으로 구성됐다. 농식품부는 지난 4월부터 참여단을 운영하며 반려동물 양육 단계별 설문조사와 주요 현안에 대한 의견 수렴을 진행해 왔다.

이번 간담회에서는 지난 4월 24일부터 5월 8일까지 실시한 입양정책 관련 정책수요조사 결과를 공유하고 제도 개선 방향을 논의한다. 반려인과 비반려인 양측의 시각에서 입양 과정의 문제점과 보완 과제 등을 점검할 예정이다.

농식품부는 이와 함께 제2회 동물보호의 날 기념행사, 동물등록제 활성화, 은퇴 봉사동물 지원 정책 등에 대한 의견도 청취한다. 참여단은 자유토론을 통해 반려동물 양육 과정에서 느낀 불편사항과 정책 개선 과제도 제안할 예정이다.

정부는 반려동물 양육 인구가 증가하는 가운데 정책 수요도 다양해지고 있는 만큼 정책 수립 초기 단계부터 국민 의견을 반영한다는 방침이다.

김정욱 농식품부 농산업혁신정책실장은 “사람과 동물이 더불어 행복한 사회가 국정과제로 선정된 지 2년 차를 맞은 만큼 국민이 체감할 수 있는 정책이 중요하다”며 “정책 수립 단계부터 다양한 의견을 반영해 사회적 합의 비용을 줄이고 정책 신뢰도를 높여 나가겠다”고 말했다.