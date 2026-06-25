[헤럴드경제(구미)=김병진 기자]㈜피엔티이 지난 24일 구미하이테크밸리(5산단) 4공장 전지동 앞에서 양극활물질과 배터리 셀 생산 공장 준공식을 개최했다.

이날 행사에는 양금희 경북도 경제부지사, 김장호 구미시장, 박교상 구미시의회 의장, 기업 관계자 등 100여명이 참석했다.

경북 구미에 본사를 둔 ㈜피엔티는 지난 2003년 설립된 이차전지 제조장비 전문기업이다.

이차전지 전극공정의 핵심 기술인 롤투롤(Roll To Roll) 분야에서 경쟁력을 확보하며 국내외 시장에서 성장해 왔다.

㈜피엔티는 2024년 4월 경북도·구미시와 투자양해각서를 체결한 뒤 구미하이테크밸리 1단계 산업용지 약 2만 평 부지에 양극활물질과 배터리 셀 생산공장을 조성했다.

투자규모는 당초 계획보다 1.5배에 달하는 1500억원의 투자가 이루어졌고 신규 일자리는 당초 계획에 4배에 달하는 약 200여 명의 고용 성과를 이뤘다.

김준섭 ㈜피엔티 대표이사는 “오늘 준공한 4공장은 양극활물질부터 배터리셀까지 한 공장에서 생산할 수 있는 국내 유일의 설비로, 전극 공정 장비의 전문기업에서 이차전지 토탈 솔루션 기업으로 사업 영역을 확장하고 경쟁력을 한층 강화하는 계기가 될 것”이라며 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경북도는 기업이 연구개발과 생산에 전념할 수 있도록 신속한 행정지원과 산업인프라 확충에 최선을 다하겠다”며 “앞으로도 첨단산업 투자유치를 통해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출에 더욱 힘쓰겠다“고 밝혔다.

김장호 구미시장은 “㈜피엔티의 과감한 투자와 성공적인 공장 준공을 진심으로 축하드린다”며 “이번 준공은 구미가 대한민국 대표 이차전지 소재산업 중심도시로 도약하는 데 중요한 전환점이 될 것”이라고 전했다.