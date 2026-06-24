[헤럴드경제(화성)=박정규 기자]화성시는 케어안심주택 ‘화성 온(溫)이음채’ 커뮤니티센터에서 북카페 활성화와 독서복지 실현을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

케어안심주택 입주자와 지역 주민에게 보다 나은 독서 환경을 제공하고, 누구나 일상에서 쉽게 책을 접할 수 있는 생활밀착형 독서문화 공간을 조성하기 위해 마련됐다.

협약에 따라 화성시는 북카페 운영에 필요한 행정적 지원과 기관 간 협력체계를 구축하고, 화성시문화관광재단은 도서와 정기간행물 지원, 순회문고 운영, 도서 관리 자문 등을 제공한다. 웰라이프 백세인사회적협동조합은 북카페 공간 운영과 장서 관리, 독서문화 프로그램 운영 및 홍보를 맡는다.

특히 온(溫)이음채 커뮤니티센터 내 북카페는 케어안심주택 입주자뿐만 아니라 지역 주민도 함께 이용할 수 있는 열린 문화공간으로 운영될 예정이다. 이를 통해 독서를 매개로 세대 간 소통을 확대하고 지역사회 교류를 활성화하는 역할을 할 것으로 기대된다.