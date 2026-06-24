“공정하고 책임 있는 의정활동” 다짐

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시의회(의장 이성룡)는 24일 의회 4층 다목적회의실에서 ‘울산광역시의회 행동강령운영 자문위원회’를 열고 지방의회의원 행동강령 운영 현황을 공유했다.

행동강령운영 자문위원회는 ‘울산광역시의회 의원 윤리강령 및 행동강령 조례’에 따라 행동강령 위반행위의 신고 접수 및 조사·처리, 의원에 대한 행동강령 교육 및 상담, 행동강령 준수 여부 점검 등에 관한 사항을 자문하는 기구이다.

이날 회의에서 의원들은 ▷예산의 목적 외 사용 금지 ▷인사 청탁 금지 ▷직무 관련 위원회 활동 제한 ▷이권 개입 및 알선·청탁 금지 ▷금품 등의 수수 금지 ▷외부강의 등의 사례금 수수 제한 등 행동강령 주요 사항을 확인했다.

또 행동강령 운영의 실효성 제고 방안과 의원 행동강령 준수 문화 확산을 위한 운영 방향, 교육·상담 운영 방향에 대해 의견을 나누었다.

이성룡 울산시의회 의장은 “자문위원회를 통해 더욱 공정하고 책임 있는 의정활동을 이어갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.