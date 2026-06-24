[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]HS화성이 서울 증권박물관 이전 건립 공사와 대전 국립중앙과학관 내 복합과학체험랜드 건축 공사를 연이어 수주했다고 24일 밝혔다.

증권박물관은 서울 은평구 진관동 일원에 연면적 6500여㎡, 지하 2층~지상 4층 규모로 조성된다.

총 계약금액은 213억 5100만원이다.

HS화성이 100% 지분으로 오는 7월 착공해 2028년 4월 준공을 목표로 시행한다.

복합과학체험랜드는 대전시 유성구 국립중앙과학관 일대에 연면적 1만여㎡, 지하 1층~지상 2층 규모로 들어선다.

총 낙찰가액은 207억원으로 화성이 지분 70%로 참여해 145억원 규모의 계약을 수행한다.

HS화성 정승우 건축견적팀장은 “이번 수주는 문화·전시시설 분야에서 당사의 기술력과 사업 수행 역량을 다시 한번 인정받은 성과”라며 “그동안 축적한 시공 경험을 바탕으로 품질과 안전을 최우선으로 하는 우수한 시설을 조성해 발주처와 이용객 모두가 만족할 수 있는 공간을 완성하겠다”고 말했다.