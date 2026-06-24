저고위-보사연, 제42회 인구포럼 ‘저출생 대응 정책 수요 다시 보기’ 개최 결혼·출산·일·주거에 대한 청년의 생각 듣고 정책 개선 방향 논의 청년을 정책의 대상이 아닌 정책 설계의 주체로 참여 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 김진오 저출산고령사회위원회 부위원장은 24일 “청년정책의 중요성을 깊이 실감하고 있으며, 앞으로 청년이 정책과정에 참여할 수 있는 소통 체계를 만들 것”이라고 말했다.

김 부위원장은 이날 서울 중구 초현실회관에서 한국보건사회연구원과 공동 개최한 제42회 인구포럼 ‘저출생 대응 정책 수요 다시 보기’에서 “청년들이 미래를 꿈꾸고 아이를 키우는 것이 축복이 되는 사회를 만들기 위해 기업계･종교계･언론계･연구기관 등 다양한 사회 주체들의 역량을 결집해 나가겠다”며 이같이 밝혔다.

저고위는 지난 11일 청년 간담회에서 제기된 ▷결혼·출산·임신·양육 ▷주거·금융 ▷일자리·소득 영역에 관한 청년 정책 제안을 검토하고 있다.

한편 이날 포럼은 최근 출생아 수와 혼인 건수가 반등하는 흐름이 일시적 현상에 그치지 않고 지속 가능한 추세로 이어질 수 있도록 청년의 목소리를 직접 듣고 정책 개선 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

1부에서는 보사연이 최근 출생아 수 반등의 인구학적 요인과 한국 사회의 혼인 실태 및 가치관 변화를 분석한 결과를 발표했다.

최근 출생아 수 증가에 대해 에코붐세대의 30대 진입에 따른 인구효과 등을 주요 원인으로 분석하면서 최근의 반등 흐름이 지속 가능한 추세로 이어질 수 있도록 주거비 부담과 노동시장 불안정 등 구조적 제약에 대한 추가적인 정책 노력이 필요하다고 제언했다.

이어진 2부와 3부에서는 일반 청년과 청년대표로서 정책 결정 과정에 참여한 경험이 있는 청년들이 개인의 생각과 경험을 공유하며 청년 정책의 방향성을 제안했다.

2부에서는 서울·강원·전남·대전 등에 거주하는 31~35세 청년들이 결혼과 출산에 대한 인식, 청년 세대가 직면한 현실적 어려움에 대해 생각을 나눴고, 3부에서는 청년 전문가들이 정책 결정 과정에 직접 참여한 경험을 바탕으로 청년의 목소리가 정책으로 구현되는 과정을 공유했다.

4부에서는 청년 세대와 관련된 주요 이슈를 중심으로 청년정책과 인구정책의 유기적 연계 방향을 제시했다. 청년의 자산 및 가족 형성, 만남과 결혼, 지역 청년 지원, 교육과 불평등 완화 등을 포괄적으로 고려하는 정책 체계가 필요하다는 제언이 나왔다.

저고위와 보사연이 공동 개최하는 다음 인구포럼은 7월 중 ‘지역과 청년’을 주제로 진행될 예정이다.