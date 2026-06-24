[헤럴드경제=최원혁 기자] 음주 운전으로 무려 14번이나 처벌받고도 또다시 만취 상태에서 차량을 몬 60대가 결국 실형을 선고받았다.

24일 연합뉴스에 따르면 창원지법 형사2단독 정지은 부장판사는 도로교통법상 음주 운전 혐의로 재판에 넘겨진 60대 A씨에게 징역 2년 6개월을 선고했다.

A씨는 지난해 12월 충북 단양군 한 도로에서 경북 영주시 풍기읍 중앙고속도로 상행선에 이르기까지 약 58㎞ 구간을 혈중알코올농도 0.155％ 상태로 운전한 혐의로 기소됐다.

특히 A씨는 음주 운전이 적발된 지 3시간 만에 충북 단양군 한 도로 약 8㎞ 구간을 혈중알코올농도 0.081％ 상태로 운전한 혐의도 있다.

A씨는 음주 운전으로 14차례 처벌받은 이력(벌금형 7회·징역형의 집행유예 3회·실형 4회)이 있던 것으로 조사됐다.

재판부는 “고속도로에서 음주 운전을 할 당시 역주행을 하고 있어 사고 위험성이 상당했다”며 “적발된 당일에 또다시 음주 운전을 감행하는 등 재범 우려가 커 실형 선고가 불가피하다”고 양형 이유를 밝혔다.