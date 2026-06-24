오는 30일 퇴임, 광주행정청 신설에는 반대

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] “반도체는 종합세트가 전남광주특별시에 들어설 것으로 기대되고 있습니다”

오는 30일 퇴임을 앞둔 강기정 광주시장이 반도체산업 전남광주 유치와 주청사 문제, 광주행정청 신설에 대한 입장을 밝혔다.

강 시장은 24일 “민선 8기 4년은 계엄·가뭄·극한 호우 등으로 험난했지만 인공지능(AI)과 미래차 모빌리티·반도체 유치 등의 성과를 냈다” 면며 “반도체 공장이 설치되면 전남광주는 반도체 설계(팹리스), 파운드리, 후공정 등의 전주기가 완성되는 유일한 지역이 될 것”이라고 말했다.

또 “전력도 한빛원전이 있고 태양광 등 친환경에너지 시설도 들어서고 있어 문제가 없지만 용수공급 방안을 찾아야 한다”며 “주암댐과 섬진강 등의 물을 사용할 수 있는지부터 꼼꼼하게 점검해야 한다”고 설명했다.

강 시장은 “반도체 공장이 광주에 들어서면 전남광주는 희망의 도시가 될 것이다. 전남광주가 통합을 했기 때문에 유치가 가능했다”고 덧붙였다.

강 시장은 ‘광주행정청’ 신설에는 반대입장을 밝혔다.

강 시장은 “5개 자치구를 지원하는 행정청을 두는 순간 임명직 공무원이 선출직을 통제하게 될 것”이라며 “구청장 당선인들이 지적하는 ‘옥상옥’이 될 것”이라고 강조했다.

또 “주사무소 주소지 문제는 행정적 사안인데 공론화 하면서 지역 정치권의 반발이 거세게 일고 있다”며 “사전에 특별법에 명시돼 있는 것처럼 ‘주청사는 없고 3곳을 고루 사용한다’를 앞세워 지역 정치권을 먼저 설득했던 과정이 있었으면 해소 될 수 있는 문제였다”고 설명했다.