‘ACC 아시아 의식주 여행’ 총 13회 운영

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립아시아문화전당(전당장 김상욱)은 아시아의 다채로운 식문화를 체험할 수 있는 올해 하반기 ‘ACC 아시아 의식주 여행’ 프로그램을 오는 7~11월 문화교육실1에서 운영한다.

‘ACC 아시아 의식주 여행’은 아시아의 음식문화와 연계해 시민들에게 아시아의 다양한 문화를 깊이 있게 경험할 기회를 제공하는 ACC의 대표 문화예술교육 프로그램이다.

올해 하반기 강좌는 ‘아시아 장(醬)로드’ 7회, ‘아시아 과일로드’ 6회 등 총 13회에 걸쳐 진행된다. 올해 새롭게 선보이는 ‘아시아 장(醬)로드’에서는 동북아시아의 ‘고추장, 두반장, 간장, 미소 된장’ 등 주요 장류의 역사와 특징을 깊이 있게 다룬다.

‘아시아 과일로드’는 지난해 동남아시아 과일의 전파 경로를 탐색했던 것에서 나아가 올해는 서남아시아의 ‘석류, 포도, 오렌지’ 등 새로운 과일의 역사를 살펴본다. 이를 통해 시민들이 음식에 담긴 아시아의 역사와 문화적 교류를 폭넓게 이해할 수 있을 것으로 기대된다.

먼저 오는 7월 7일, 14일, 28일에는 ‘아시아 장(醬)로드’ 강좌가 시민과 만난다. 일 2회씩 총 6회 진행되는 이번 교육은 국가무형유산 제38호 조선왕조 궁중음식 체험지도사이자 조선이공대학교 호텔조리파티쉐학부 교수인 이정민 강사가 진행한다. 최근 인기리에 방영된 tvN 드라마 ‘폭군의 셰프’의 궁중음식 자문을 맡기도 한 이 교수는 이번 강연에서 한중일 3국의 장류 음식 기원과 역사를 살펴본다.

이어 오는 10~11월에는 ‘아시아 과일로드’가 펼쳐진다. 강의는 ‘과일로 읽는 세계사’의 저자인 윤덕노 음식문화 저술가가 맡았다. 윤 작가는 그동안 쌓아온 방대한 세계 식문화 자료를 바탕으로 서남아시아 과일의 전파 경로 속에 숨겨진 아시아의 역사와 문화를 흥미롭게 풀어낼 계획이다.

이번 교육은 조선이공대학교 ‘RISE 사업’과 연계해 문화관광 전문 인력을 양성하는 과정의 하나로 교육 주제와 관련된 특별한 음식 체험 기회도 제공한다.

김상욱 국립아시아문화전당장은 “올해 하반기 아시아 의식주 여행도 더 많은 시민이 참여할 수 있도록 점심과 저녁 강좌로 나눠 진행한다”라면서 “ACC는 앞으로도 시민들이 아시아 문화의 다양성과 독특한 매력을 깊이 이해하고 공감할 수 있게 양질의 프로그램을 지속 개발하고 운영할 계획이다”라고 밝혔다.