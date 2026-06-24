[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]아이에스동서(IS동서)는 오는 26일 경북 경산시 중산지구(펜타힐즈) A2-1블록에 들어서는 ‘펜타힐즈W 1단지(펜타힐즈더블유 1단지)’의 견본주택을 개관하고 본격적인 분양에 나선다고 24일 밝혔다.

이 단지는 지하 6층~지상 최고 59층, 9개 동, 총 1712가구 규모로 조성되며 전용면적 84~152㎡의 중대형 위주 구성으로 전체 3443가구 규모로 계획된 펜타힐즈W의 첫 공급 물량이다.

‘펜타힐즈W 1단지’는 입지 여건도 우수하다.

펜타힐즈는 약 80만㎡ 부지에 1만여 가구, 3만여 명이 거주하도록 계획된 경산 최대 규모의 복합 주거지다.

단지는 대구도시철도 2호선 사월역 이용이 편리하며 향후 대경선 광역철도 개통에 따른 교통 개선 효과도 기대된다.

교육 환경도 강점이다. 2029년 3월 개교를 목표로 하는 가칭 중산초등학교 신설이 예정돼 있으며 중·고등학교 예정 부지도 인접해 있다. 경산시립중산도서관과 학원가, 스타필드 마켓(이마트) 등 생활 인프라도 가까이 위치한다.

또 대구 수성구와 인접해 수성구 학원가와 대구미술관, 대구간송미술관, 삼성라이온즈파크 등 문화·교육 인프라를 공유할 수 있는 점도 장점으로 꼽힌다.

이 단지의 가장 큰 특징은 실사용 면적을 극대화한 혁신적인 십(+)자형 평면 설계다. 일반적인 2면 개방형 아파트 대비 발코니 확장 면적을 약 8~11평 더 확보할 수 있어 최대 20평 수준의 실사용 공간을 누릴 수 있다.

가변형 벽체와 알파룸 설계를 통해 홈오피스, 미디어룸 등 입주자의 라이프스타일에 맞춘 공간 활용도 가능하다.

초고층 랜드마크에 걸맞은 프리미엄 시스템도 눈길을 끈다.

저층과 고층 구간을 분리한 고속 엘리베이터를 도입해 이동 편의성을 높였으며 세대당 약 1.86대 수준의 넉넉한 주차 공간을 확보했다. 전체 주차면의 44%는 확장형 주차구획으로 조성된다.

아울러 멀티플렉스 영화관과 대형서점, 키즈테마파크 등이 입점 예정인 수변 문화복합몰 ‘펜타힐즈 W스퀘어’도 함께 조성돼 주거와 쇼핑, 문화가 결합된 원스톱 라이프를 구현할 예정이다.

분양 관계자는 “‘펜타힐즈W 1단지’는 2021년 이후 지역에서 오랜만에 공급되는 대규모 신규 아파트이자 펜타힐즈 최초의 하이엔드 랜드마크 단지”라며 “수영장과 조식 서비스, 호텔식 컨시어지 등 차별화된 상품성과 청약 제도 개편 효과가 더해져 대구·경북 수요자들의 높은 관심이 예상된다”고 말했다.

‘펜타힐즈W 1단지’ 청약 일정은 오는 29일 특별공급을 시작으로 30일 1순위, 7월 1일 2순위 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 7월 7일이며 정당계약은 20일부터 22일까지 진행된다.

‘펜타힐즈W 1단지’ 견본주택은 대구 수성구 만촌동 일원에 마련된다.