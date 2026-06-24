정문철 사장, 고객플라자 직접 상담

KB라이프는 서울 강남구 역삼동 KB라이프타워 고객플라자에서 전날 ‘CEO 고객상담 Day’(사진)를 개최했다고 24일 밝혔다.

이번 행사는 고객의 의견을 가까이에서 듣고 고객이 체감하는 불편 사항과 개선 의견을 소비자보호 경영에 반영하기 위해 마련됐다. 최고경영자(CEO)가 직접 고객상담 현장을 찾아 더 나은 고객 경험을 위한 개선 과제를 발굴하는 데 의미를 뒀다.

이날 정문철(왼쪽) KB라이프 사장은 고객플라자를 찾은 고객과 직접 상담을 진행하며 금융서비스 이용 과정에서 느낀 경험과 다양한 의견을 들었다. 고령 금융소비자 전용창구 운영 현황을 점검하고, 보험 서비스 이용 과정에서 발생할 수 있는 불편사항과 개선이 필요한 부분을 고객 입장에서 살펴봤다.

정문철 사장은 “고객의 목소리는 가장 중요한 경영의 출발점이자 회사가 나아갈 방향을 알려주는 소중한 나침반”이라며 “고객의 의견 하나하나를 반영해고객이 체감할 수 있는 변화와 서비스 개선으로 연결해 나가겠다”고 말했다.

한편 KB라이프는 소비자보호를 경영 핵심 가치로 강조하는 행보를 이어가고 있다. 3월에는 정 사장을 비롯한 임직원들이 참석해 ‘금융소비자보호헌장’을 새롭게 다지는 실천 서약식을 열었고, 지난해 연말에는 ‘소비자의 날’을 맞아 본사 임직원을 대상으로 소비자보호 인식 캠페인을 진행했다. 박성준 기자