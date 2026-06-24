[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 포항시와 구미시, 영천시, 상주시, 울진군 등 5개 지역에서 ‘사교육 부담 없는 지역·학교’사업을 운영한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 2025년에 이어 2027년 2월까지 진행되며 올해 각 지역별로 2억 원의 예산이 투입된다.

주요 과제로는 자기주도학습 공간 조성과 맞춤형 프로그램을 제공해 공교육 중심의 학습환경 조성, 지역자원을 연계한 진로교육·체험 프로그램으로 학생 성장 지원, 방과후 활동 다양화로 학생 수요에 맞춘 교육활동 확대 등이다.

포항은 ‘포항해봄 실천사업으로 사교육 경감 실현’을 비전으로 사설 교육 시설이 밀집 지역인 북구 내 일반고 2곳에 공공 학습센터를 운영한다.

구미는 ‘학생 스스로 삶을 주도하는 동행교육’을 중심으로 사교육 접근성이 낮은 지역의 고등학생들을 대상으로 학습과 코칭이 한 번에 이뤄질 수 있는 자기주도학습센터를 운영한다.

영천은 ‘현재와 미래를 보장하는 Stay-School’이라는 비전을 내걸고 가정의 사교육비 부담 경감과 학생들의 기초·기본학력 향상을 위해 학생 맞춤형 1대1 멘토링을 지원한다.

상주는 ‘사교육 부담 없는 미래교육’을 목표로 악기교실, 소년소녀 합창 교실 운영과 함께 오케스트라 연주회 지원 등 질 높은 예술교육 경험을 제공한다.

울진은 ‘사교육 부담 없이 모두가 행복한 우리珍’비전을 실현하기 위해 울진해양레포츠센터와 연계한 해양 체험 프로그램, 영어 배움 나눔 페스티벌을 추진한다.

또 한국수력원자력 등 지역기관과 협력해 체험학습을 지원하고, 학부모 인식 전환을 위한 교육공동체 ‘이음’ 프로그램을 운영할 예정이다.

임종식 경북교육감은 “경북 지역의 다채로운 교육 여건과 실정을 반영해 신뢰받는 사교육 경감 전략과 맞춤형 모델을 개발 운영하는데 정성을 다하겠다“며 ”학생들이 자신이 사는 지역에서 안정적이고 질 높은 교육을 받을 수 있도록 지역사회와 협력을 강화해 나가겠다“고 말했다.