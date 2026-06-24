전남 장성군에 교육생 숙소 3개 동·병영식당 조성

[헤럴드경제=윤성현 기자] 동부건설이 국방부가 발주한 육군 장성 교육시설 임대형 민간투자시설(BTL) 사업을 수주했다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 노후화된 군 교육시설을 개선하고 교육생들의 생활환경과 교육 여건을 높이기 위해 추진된다. BTL 사업은 공공성이 높은 시설을 대상으로 장기간 안정적인 사업 운영이 이뤄지는 만큼 건설사의 사업관리 능력과 재무 안정성, 시공 품질 등이 주요 평가 요소로 꼽힌다.

사업지는 전남 장성군 삼서면 학성리 일원이다. 동부건설은 연면적 2만4602㎡, 지하 1층~지상 4층 규모의 교육생 숙소 3개 동과 지상 1층 규모의 병영식당을 조성한다.

총 사업비는 약 867억원으로 공사기간은 착공일로부터 약 31개월이다. 동부건설은 이번 수주가 군 교육시설이라는 특수 분야에서 비주택 건축 역량을 인정받은 결과라고 설명했다.

군 교육시설은 교육생들의 생활 편의성과 단체 생활 동선, 시설 운영 효율성, 보안성, 안전성 등을 종합적으로 고려해야 하는 사업이다. 일반 건축물과 달리 세밀한 공간 계획과 시공 관리가 요구된다.

동부건설은 이번 사업에서 군 교육시설의 특성을 반영한 공간 구성과 안정적인 사업 수행 능력을 제안해 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 교육생 숙소와 병영식당이 효율적으로 운영될 수 있도록 생활 동선과 시설 활용도를 고려한 계획을 제시한 점도 수주 경쟁력으로 작용했다.

동부건설은 최근 군 시설을 비롯해 교육, 의료, 문화 등 전문성과 특수성이 요구되는 비주택 건축 분야에서 수주를 확대하고 있다. 현재 해당 건축 분야에서만 약 1조5000억원 규모의 수주 잔고를 보유하고 있다.

대표적으로 방위사업청 청사 신축공사, 육군 동화천 간부숙소 BTL 등 군 시설 사업을 수행했다. 서울대학교, 동국대학교, 전북대학교, 기초과학연구원 등 교육·연구시설과 국립암센터, 국립소방병원, 군산 전북대학병원 등 의료시설 분야에서도 시공 실적을 쌓고 있다.

한편 동부건설은 지난해 실적 개선세를 보였다. 매출은 1조7586억원으로 전년보다 703억원 증가했고, 영업이익은 426억원을 기록하며 전년 969억원 적자에서 흑자 전환했다.