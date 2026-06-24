4척 중 1척은 한국 향하는 유조선 해협 대기 선박 18척 남아 앞서 통과한 HMM 유조선은 내달 여수 입항

[헤럴드경제=김선국 기자] 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 호르무즈 해협에 대기 중이던 한국 선박들의 이동이 본격화하고 있다. 종전 합의 이후 처음으로 한국 선박 2척이 해협을 빠져나온 데 이어 우리 선사 운용 선박 4척이 추가로 해협을 통과해 정상 항해 중이다.

해양수산부는 24일 “호르무즈 해협 내측에 대기 중이던 우리 선사 운용 선박 4척이 해협을 통과해 정상 항해하고 있다”고 밝혔다.

이들 선박에는 한국인 선원 26명이 승선해 있다. 선박 1척은 한국으로 향하는 유조선이며 나머지 3척은 컨테이너선과 석유제품운반선 등 해외 목적지로 향하는 화물선으로 확인됐다.

특히 이번 통항은 이란이 최근 설립한 ‘호르무즈 해협청(Hormuz Strait Authority)’의 공식 승인 절차를 거쳐 이뤄진 첫 사례다.

해수부 관계자는 “호르무즈 해협청과의 승인 체계가 실제 운영되기 시작했다는 의미가 있다”고 설명했다. 현재 국내 선사들은 해협청을 통해 개별적으로 통항 신청 절차를 진행하고 있다. 정부와 선사들은 신청 서류를 제출한 뒤 보완 요청과 의견 교환 절차를 거치며 승인을 기다리고 있다.

앞서 종전 합의 이후 처음으로 호르무즈 해협을 통과한 한국 선박 2척은 HMM의 1만6000TEU급 컨테이너선 다온호와 초대형 원유운반선(VLCC) 유니버설글로리호로 확인됐다.

HMM은 이날 두 선박이 해협을 안전하게 벗어나 운항 중이라고 밝혔다. 다온호는 기항지인 오만 소하르로 향하고 있으며, 원유 200만배럴을 적재한 유니버설글로리호는 다음 달 중순께 여수항에 도착할 것으로 예상된다.

현재 해수부는 남아 있는 선박들의 통항 승인 절차를 최대한 앞당기는 데 집중하고 있다.

해수부 관계자는 “우리가 제출한 신청 서류에 대해 해협청이 검토 후 보완 의견을 주고받는 절차가 진행되고 있다”며 “60일 이내 승인에는 큰 문제가 없을 것으로 보고 있으며 최대한 빨리 결과가 나오도록 노력하고 있다”고 말했다.

현재 호르무즈 해협에 남아 있는 우리 선사 운용 선박은 18척이다. 선종별로는 원유운반선 5척, 석유제품운반선 5척, 케미컬선 2척, 컨테이너선·자동차운반선·일반화물선 등 기타 화물선 6척이다. 한국인 선원은 우리 선박 승선원 75명과 외국 선박 승선원 33명 등 총 108명으로 집계됐다.

해수부는 수리 중인 선박 1척을 제외한 나머지 선박이 유관국 협의와 자체 운항계획에 따라 통항 준비에 들어간 상태라고 설명했다.

해운업계는 실제 통항 사례가 잇따라 나오고 해협청 승인 체계도 가동되기 시작하면서 호르무즈 해협 통항이 정상화 단계에 접어든 것으로 보고 있다. 다만 미국·이란 간 후속 협상과 중동 정세 변화에 따라 통항 여건이 다시 영향을 받을 가능성은 남아 있다.

해수부 관계자는 “선사들과 실시간으로 상황을 공유하며 선박 운항 상황을 점검하고 있다”라며 “우리 선박들이 안전하게 통항할 수 있도록 외교부와 함께 필요한 지원을 계속할 계획”이라고 말했다.