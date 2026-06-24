- 튀니지 디지털 지식재산 행정서비스 본격화를 위한 K-지식재산 성공적 안착

[헤럴드경제= 이권형기자] K-지식재산 행정서비스가 북아프리카 튀니지의 산업재산권 공공행정 정보시스템에 성공적으로 이식됐다.

지식재산처(처장 김용선)는 튀니지 특허청과 함께 24일 오전 10시(현지시각) 튀니지 튀니스에서 ‘튀니지 산업재산권 공공행정 정보시스템 개선 사업’ 개통식을 개최한다. 양 기관은 디지털 기반의 지식재산행정시스템의 개통을 기념하고 양국 간 지식재산 협력 성과를 공유할 예정이다.

이번 개통식은 우리나라의 선진 지식재산행정 경험과 디지털 기술을 바탕으로 튀니지에 구축된 K-지식재산행정시스템의 본격적인 운영을 기념키 위해 마련했다.

튀니지 측에서는 산업에너지광물부 장관 대행, 튀니지 특허청장 및 관계 공무원들이 참석하며, 한국 측에서는 주튀니지 대한민국 대사, 지식재산처 관계자, 시스템 구축을 수행한 한국특허정보원 원장, 코이카 튀니지 사무소장 등이 참석한다.

이번 사업은 코이카(KOICA·한국국제협력단)와 한국특허정보원 간 공공협력 사업의 첫 사례로 지난 2023년 373만불(약 42억원)의 공적개발원조(ODA) 예산으로 시작했다.

이번 사업을 통해 튀니지 특허청은 특허·상표·디자인의 출원, 검색 및 민원처리 업무 등을 전자적으로 처리할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.

새롭게 구축된 시스템은 출원인과 기업이 온라인을 통해 편리하게 지식재산 서비스를 이용할 수 있도록 지원하며, 업무 처리의 신속성과 투명성을 높여 튀니지의 지식재산 행정서비스 품질 향상에 기여할 것이란 기대다.

특히, 이번 사업은 한국의 우수한 전자정부 및 지식재산 행정 경험을 아프리카 지역에 확산하는 대표적인 디지털 공공협력 사례로 평가되며, 양국 간 협력 관계를 더욱 공고히 하고 향후 아프리카 지역과의 지식재산 협력 확대를 위한 기반이 될 것이란 전망이다.

지식재산처 정재환 지식재산정보국장은 “튀니지 지식재산행정의 디지털 전환을 지원한 이번 사업은 K-지식재산행정시스템의 우수성과 신뢰성을 다시 한번 입증한 사례”라며 “앞으로도 지식재산 분야 국제협력을 확대하여 한국의 디지털 행정 경험을 세계와 공유하고 협력국의 지식재산행정 현대화를 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.