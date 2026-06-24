최근 주택시장에서 아파트의 가치를 평가하는 기준이 입지와 브랜드를 넘어 커뮤니티 시설과 주거 편의성으로 확대되고 있다. 라이프스타일이 다양해지고 주거 공간에 머무는 시간이 늘어나면서 차별화된 커뮤니티를 갖춘 단지에 대한 수요자들의 관심도 높아지는 추세다.

실제 부동산R114가 실시한 수요자 인식 조사에 따르면 아파트 구입 시 영향을 미치는 요인으로 ‘커뮤니티 시설 및 조경(20.76%)’이 브랜드에 이어 2위를 차지했다. 커뮤니티 시설이 단순 부대시설을 넘어 주거 만족도는 물론 미래 가치까지 좌우하는 핵심 요소로 자리 잡고 있는 것이다.

청약 시장에서도 커뮤니티 특화 여부는 단지 경쟁력을 가늠하는 주요 요소로 꼽힌다. 동일한 입지 조건이라도 단지 내부 인프라 수준에 따라 거주 만족도가 달라지고, 이는 향후 시세 형성과 자산가치에도 영향을 미친다는 평가다.

이 같은 흐름 속에서 일신건영이 오는 7월 경기도 이천시 갈산동 일원에 공급하는 ‘이천 휴먼빌 클래스원’이 차별화된 커뮤니티와 상품성을 앞세워 관심을 모으고 있다.

단지는 지하 2층~지상 26층, 8개 동, 전용면적 84㎡ 단일 면적(A·B·C타입) 총 536세대 규모로 조성된다.

가장 눈길을 끄는 시설은 이천 지역 아파트 최초로 적용되는 단지 내 실내체육관 ‘멀티짐라운지’다. 미세먼지나 날씨에 구애받지 않고 다양한 실내 스포츠 활동을 즐길 수 있어 입주민들의 만족도를 높일 것으로 기대된다.

교육 및 키즈 특화 공간도 마련된다. 프라이빗룸, 소그룹룸, 집중독서실 등으로 구성된 ‘에듀라운지’와 아이들의 놀이와 신체활동을 지원하는 ‘키즈라운지’를 통해 학습과 돌봄 기능을 동시에 제공할 계획이다.

가족 구성원의 다양한 라이프스타일을 고려한 여가 공간도 갖춘다. 최신 운동기구를 갖춘 ‘스포츠라운지’, 독립형 스크린골프 시설인 ‘골프라운지’, 스포츠 경기 관람과 입주민 커뮤니티 활동이 가능한 ‘H라운지’ 등이 조성될 예정이다.

여기에 단지 주변으로 총면적 6,928㎡ 규모, 2개의 공원이 마련돼, 입주민들은 도심 속에서도 내 집 앞마당처럼 풍부한 자연을 일상에서 이용할 수 있다. 특히 공원과 연계된 ‘휴먼빌 라운지’를 설계하여, 차별화된 공원형 단지를 구현했다.

커뮤니티뿐 아니라 주거 상품성도 강화했다. 수요자 선호도가 높은 전용 84㎡를 타입별 특화 설계로 구성해 공간 활용도와 수납 효율을 높였으며, 세대당 약 1.6대 수준의 주차 공간을 확보해 편의성을 높일 계획이다.

단지 내부의 우수한 상품성과 함께 갈산동의 뛰어난 입지 여건도 강점으로 꼽힌다. 단지 인근에는 한내초, 증포중, 이현고 등이 위치해 있으며 학원가 이용도 편리하다. 또한 이마트, 롯데마트, 경기도의료원 이천병원, 이천시청, 법원, 이천아트홀 등 다양한 생활 인프라를 가까이에서 이용할 수 있다.

교통 환경도 우수하다. 경충대로, 이섭대천로, 성남이천로 등 주요 도로망 이용이 편리하며 GTX-D 노선(계획)과 동탄~부발선(계획) 등 광역 교통망 확충 기대감도 이어지고 있다. SK하이닉스 이천캠퍼스까지 차량으로 약 15분이면 이동 가능해 직주근접 프리미엄도 기대된다.

한편, ‘이천 휴먼빌 클래스원’ 견본주택은 경기도 이천시 안흥동 일원에 마련되며, 오는 7월 개관할 예정이다.