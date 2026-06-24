[헤럴드경제=김해솔 기자] 한민수 더불어민주당 의원(당대표 비서실장)은 24일 정청래 대표의 연임 도전을 위한 사퇴 여부와 관련해 “(정 대표에게) 어젯밤에 여쭤봤다. 조금만 생각을 더 해 보자고 하신다”고 밝혔다.

한 의원은 이날 오전 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 정 대표 사퇴 시점에 대한 질문에 이같이 답했다.

그는 “최종 결정은 본인께서 하는 것”이라며 “‘누가 나가면 나도 나가고’ 이런 건 잘 성립은 안 된다고 보고 있다”고 했다.

정 대표에게 연임 도전을 제안할 것이냐는 질문에는 “이분이 지방선거에 임하는 자세도 봤고 당·정·청 (차원에서) 검찰 개혁을 비롯해 조율하고 추진해 가는 과정을 봤다”며 “누구보다 제가 그 진정성을 안다. 기회를 주신다고 한다면 우리 당원들께 다시 한번 판단을 받고 하시는 게 좋지 않겠나, 이런 생각을 갖고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “결국 모든 판단은 당의 주인인 당원들께서 하실 것”이라고 덧붙였다.

자신의 최고위원 출마 여부에 대해서는 “많은 분이 권유하시는데 그러다 보니 신중하게 고민하고 있는 건 맞다”고 밝혔다.