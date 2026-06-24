과자·간식 등 목적형 구매 두드러져

[헤럴드경제=강승연 기자] G마켓은 도착보장 서비스 ‘스타배송’의 주말 수요가 급증했다고 24일 밝혔다.

G마켓이 올해 상반기(1월 1일~6월 18일) 스타배송 주문 데이터를 분석한 결과, 토·일요일 스타배송 주문건수는 지난해 같은 기간 대비 31% 증가했다. 주말 배송을 원하는 고객들이 스타배송 상품을 주로 용한 것으로 분석된다.

주말에 많이 찾는 상품군도 눈에 띄었다. 과자·간식류가 대표적이다. 지난해 같은 기간보다 55% 늘었다. 같은 상품군의 평일 판매 신장률(29%)을 크게 웃돈다.

프로틴·이온음료 등 기능성 음료도 주말 판매 신장률(56%)이 평일(32%)을 웃돌았다. 생수·탄산수(56%), 세제(24%), 화장품(46%) 등도 증가했다. 반면 라면·즉석밥 등 ‘쟁여두기’ 상품군은 주말보다 주중 구매 증가폭이 최대 28% 높았다.

주말 배송 서비스에 대한 고객 만족도도 높아졌다. 올해 작성된 스타배송 구매평을 분석한 결과, ‘주말’, ‘당장’ 등 키워드가 포함된 긍정 리뷰가 지난해 같은 기간보다 약 40% 증가했다.

G마켓은 앞으로도 스타배송 상품군을 지속 확대하고 다양한 프로모션을 통해 주말 쇼핑 수요 공략을 강화할 계획이다. 회사 관계자는 “고객 쇼핑 데이터를 기반으로 맞춤형 스타배송 프로모션을 선보일 것”이라고 말했다.