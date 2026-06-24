부산 기초지자체 대상 후보지 접수…8월 초 최종 부지 선정 북극항로 거점 구축 속도…‘남부 해양수도’ 핵심 인프라 마련

[헤럴드경제=김선국 기자] 해양수산부가 부산 신청사 건립을 위한 부지 공모 절차에 착수했다. 지난해 말 부산 이전을 마친 해수부는 오는 8월까지 부지를 확정하고 2030년까지 신청사를 건립할 계획이다.

해수부는 부산시 내 기초지방자치단체를 대상으로 신청사 부지 공모를 실시한다고 24일 밝혔다.

현재 해수부는 지난해 12월 말부터 부산 지역 민간 건물 2곳을 임차해 업무를 수행하고 있다. 신청사 건립은 정부가 추진 중인 북극항로 전략과 연계해 부산을 중심으로 한 ‘남부 해양수도권’ 조성을 뒷받침하기 위한 사업이다.

해수부는 이날 부산지역 기초지자체에 공모 시행계획을 통보했으며, 다음달 29일부터 31일까지 사흘간 후보지 제안서를 접수한다.

공모 대상은 관할 구역 내 1만㎡ 이상의 부지 가운데 연면적 5만㎡ 이상 규모의 청사 건립이 가능한 곳이다. 각 기초지자체는 후보지 1곳을 제안할 수 있다.

해수부는 부동산·도시계획·건축 등 분야별 전문가로 구성된 ‘부지선정 심사위원회’를 통해 후보지를 평가할 예정이다. 심사 항목은 토지 확보 가능성, 이용 여건, 남부 해양수도 조성과의 연계성, 교통 접근성 등 청사 입지 적합성이다.

최종 부지는 8월 초 선정된다.

부지가 확정되면 해수부는 올해 안에 청사 규모를 확정하고 설계비를 확보할 계획이다. 이후 설계와 공사를 거쳐 2030년까지 신청사 건립을 완료한다는 목표다.

해수부는 신청사가 완공되면 부산 이전 정책의 상징성을 강화하는 동시에 북극항로 개척과 해양물류 중심지 육성 등 정부 해양 전략의 거점 역할을 수행할 것으로 기대하고 있다.

황성오 해수부 운영지원과장은 “신청사 건립은 북극항로 시대를 선도할 남부 해양수도의 핵심 거점을 마련한다는 점에서 의미가 크다”며 “부지 선정 이후에도 건립 절차를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.