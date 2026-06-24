7월 1일 충무아트센터서 주민 등 1000여 명과 민선9기 문 열어 주민과 함께 새 출발 다짐…소망 영상·축하 메시지·축하공연 등 김길성 중구청장, 민선9기 ‘더 큰 중구’로의 도약 약속

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 민선 9기 출범 첫날인 오는 7월 1일, 주민들과 함께 새로운 4년의 여정을 시작한다.

구는 충무아트센터 대극장에서 ‘함께 여는 민선9기 출범식’을 개최, ‘더 큰 중구’를 향한 미래 비전을 선포한다.

이번 출범식은 주민이 주인공이 되는 자리로 마련했다. 주민 누구나 함께할 수 있도록 사전 신청을 받아 100여 명을 초청, 지역 내 기관장과 직능단체를 비롯해 각계각층 주민 1000여 명이 참석할 예정이다.

출범식은 오후 3시부터 1시간 30분 동안 진행된다. 주민과 각계각층 인사들의 축하 메시지를 담은 영상으로 막을 올린다. 기존 취임식의 경직된 내빈 소개 대신 축하 영상을 마련해 주민 모두를 동등한 주인공으로 예우하는 의미를 더했다. 이어 소리꾼 재담과 뱃노래 합주 축하공연이 무대를 꾸민다.

주민들의 소망을 담은 영상도 상영된다. 어린이, 학부모, 청년, 어르신 등 다양한 세대를 대표하는 주민들이 민선9기에 바라는 중구의 미래와 희망을 전하며, 앞으로 4년간 중구가 나아갈 방향을 함께 그린다.

특히, 이날 민선8기에 이어 재선에 성공한 김길성 구청장은 민선 9기 ‘더 큰 중구’로의 도약을 주민에게 약속한다. ▷미래를 그리는 중구 ▷청년이 꿈꾸는 중구 ▷교육이 든든한 중구 ▷노후가 편안한 중구 ▷품격이 가득한 중구 등 5대 분야의 공약사업을 발표하고 청사진을 제시할 예정이다.

마지막에는 주민대표와 구청장이 함께하는 비전 선포 퍼포먼스가 펼쳐진다. 주민들의 바람과 민선9기의 약속이 하나의 미래 비전으로 이어진다는 의미를 담아, 새로운 출발을 상징적으로 선언하며 행사의 대미를 장식한다.

김길성 중구청장은 “지난 4년간 주민과 함께 중구의 변화를 만들어 왔다”며 “민선9기 출범식은 그 성과를 바탕으로 더 큰 중구로 도약하는 새로운 출발점인 만큼, 중구의 주인인 구민분들의 많은 관심과 응원을 부탁드린다”고 말했다.