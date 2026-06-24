체험형 프로그램도 함께 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석) 도봉문화재단 둘리뮤지엄의 우수 전시콘텐츠 ‘K-라면과 구공탄’이 태백과 익산에서 순차적으로 선보인다.

‘K-라면과 구공탄’은 둘리 만화의 ‘라면과 구공탄’ 에피소드를 매개로 도봉구 지역의 라면 산업 역사, 그리고 K-라면의 세계화를 소개하는 전시다.

앞서 둘리뮤지엄은 문화체육관광부 주최, 한국박물관협회 주관의 ‘K-뮤지엄 지역 순회 전시 및 투어 지원사업, 뮤지엄 이음’에 최종 선정돼 순회 전시 등에 필요한 예산 1억2,500만 원을 확보했다.

태백고생대자연사박물관과의 협업으로 꾸며지는 첫 순회 전시는 오는 7월 4일부터 8월 30일까지 태백고생대자연사박물관 3층 기획전시실에서 열린다.

전시에서는 태백의 탄광 문화를 접목한 아기공룡 둘리의 특별한 이야기와 볼거리가 마련된다. 관람객들은 이 기간 박물관 곳곳에서 둘리 캐릭터의 다양한 전시 연출물을 만나볼 수 있다.

8월 1일부터 8월 2일까지 이틀간 둘리 캐릭터의 모델인 케라토사우르스와 태백의 대표 화석인 삼엽충 모형을 직접 만들어보는 체험도 진행된다.

이후 순회 전시는 익산문화관광재단의 익산 문화예술 여행자 라운지로 자리를 옮겨 10월 13일부터 11월 29일까지 진행된다.

순회 전시와 관련한 자세한 사항은 둘리뮤지엄으로 문의하면 안내받을 수 있다.

주상호 둘리뮤지엄 관장은 “이번 전시를 통해 한국 산업화 시대의 생활 문화와 지역의 이야기를 조명하고자 한다”며 “순회전 개최를 통해 도봉구 둘리뮤지엄을 전국적으로 알리는 계기가 되기를 바란다”고 전했다.