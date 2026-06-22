“시민 신뢰 회복하고 성과 내는 의회 만들 터” 서울시 주요 사업 예산·법률·행정 검증 강화 상임위 중심 운영·정책 지원 확대 강조

[헤럴드경제=양정원 기자] 강동길 서울시의원(더불어민주당, 성북3)이 12대 전반기 의장 선거 출마를 선언했다.

현재 서울시의회 도시안전건설위원장을 맡고 있는 강 의원은 22일 출마 입장문을 통해 ‘의원들이 성과를 내는 의회’를 핵심 비전으로 제시하며, 의원 중심의 의회 운영과 서울시정에 대한 전문적 견제 기능 강화를 약속했다.

강 의원은 의장의 역할에 대해 “의원들이 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 지원하는 자리”라고 규정하며, 초선의 열정과 재선·다선 의원의 경험이 의회 전체의 성과로 이어지는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

특히 서울시 주요 정책과 대형 사업에 대한 의회의 검증 기능을 강화하겠다는 의지를 내비쳤다. 그는 서울시정 견제는 단순한 비판이 아니라 예산과 법률, 행정절차를 면밀히 검토하고 대안을 제시하는 과정이어야 한다며, 대규모 예산이 투입되는 사업일수록 의회의 감시와 검증이 더욱 정교해져야 한다고 강조했다.

강 의원은 한강버스 사업, 감사의 정원 조성사업, GTX-A 삼성역 철근 누락 문제, 서소문고가 붕괴 사고 등을 언급하며 주요 정책과 기반시설 사업에 대한 사전·사후 점검 체계를 강화하겠다고 밝혔다.

또한 사고 발생 이후 책임을 묻는 데 그치지 않고 사업 추진 단계부터 예산 편성, 설계, 시공, 안전관리 전반을 의회가 면밀히 살펴야 한다고 강조했다.

법무사 출신인 강 의원은 10·11대 서울시의회에서 조례와 예산, 행정절차 분야를 다뤄왔으며 더불어민주당 정책부대표와 수석부대표, 도시안전건설위원장을 맡는 등 다양한 의정활동 경험을 쌓았다.

그는 이를 바탕으로 상임위원회 중심의 의회 운영을 강화하겠다는 구상도 제시했다. 각 상임위원회의 전문성이 충분히 발휘될 수 있도록 자료 제공과 정책 지원을 확대하고, 이를 토대로 집행부에 대한 견제 기능을 높이겠다는 것이다.

의원 간 소통과 협력도 주요 과제로 꼽았다. 강 의원은 정치적 입장과 의정 경력이 달라도 시민을 위한 정책 앞에서는 협력할 수 있어야 한다며, 충분한 토론과 합의를 통해 생산적인 의회 문화를 만들겠다고 밝혔다.

강 의원은 “시민의 신뢰는 결과로 증명해야 한다”며 “시민 앞에 책임지고 집행부를 견제하는 유능한 의회, 의원들이 성과로 평가받는 서울시의회를 만들겠다”고 말했다.