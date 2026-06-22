전국 아파트 분양가 상승세가 이어지면서 신규 분양 단지에 대한 관심도 높아지고 있다. 공사비와 인건비, 원자재 가격 상승이 장기화되면서 신규 아파트 공급가격이 꾸준히 오르고 있는 가운데, 수도권은 물론 수도권 인접 지역에서도 신규 분양 단지에 대한 관심이 이어지는 모습이다.

주택도시보증공사(HUG)에 따르면 전국 민간아파트 평균 분양가는 지속적으로 상승하고 있다. 여기에 제로에너지 건축물 인증 의무화, 층간소음 성능 기준 강화 등 제도 변화도 더해지면서 향후 공급 원가 부담이 커질 것으로 전망된다.

이 같은 흐름 속에서 수도권과 인접한 강원 춘천시에서도 신규 분양 단지에 대한 관심이 나타나고 있다. 춘천시는 경춘선을 통해 수도권과 연결돼 있으며 GTX-B 노선(예정), 동서고속화철도(예정) 등 광역 교통망 확충이 추진되고 있어 수도권 접근성이 우수한 지역으로 꼽힌다.

이 가운데 IPARK현대산업개발은 오는 7월 춘천시 동면 일원에 ‘춘천 리버뷰 아이파크’를 공급할 예정이다.

‘춘천 리버뷰 아이파크’는 동면권역에서 ‘장학 아이파크’ 이후 약 15년 만에 공급되는 아이파크 브랜드 아파트다. 동면권역은 최근 브랜드 아파트 공급이 이어지며 주거지로 개발이 진행되고 있으며, 향후 수열에너지 융복합 클러스터 조성 사업에 따른 수혜도 기대되는 지역이다.

교육환경도 갖췄다. 장학초와 강원중·고가 도보권에 위치하며 후평중, 춘천여고, 후평동 학원가 등 교육시설 이용이 가능하다. 또한 단지가 면(面) 소재지에 위치해 농어촌 특별전형 대상에 해당될 수 있다는 점도 특징이다.

생활 인프라도 이용할 수 있다. 단지 앞 MS마트를 비롯해 하나로마트, 후평동 상권, 춘천성심병원 등이 인접해 있으며 소양강과 만천천 산책로, 너울숲공원, 손흥민 체육공원 등 여가시설도 가깝다.

‘춘천 리버뷰 아이파크’는 지하 2층~지상 최고 27층, 2개 동, 전용면적 59㎡·84㎡, 총 262가구 규모로 조성된다. 남향 위주 배치가 적용되며, 4Bay 판상형 중심 설계와 현관 팬트리, 주방 팬트리, 드레스룸 등 수납공간이 마련될 예정이다. 피트니스센터, GX룸, 골프연습장, 작은도서관 등 커뮤니티 시설도 계획돼 있다.

춘천지역 공인중개업소 관계자는 “청약통장 가입기간 6개월 이상인 춘천 및 강원권 거주자는 1순위 청약이 가능하고 다주택자와 세대원도 청약할 수 있어 관련 문의가 이어지고 있다”고 말했다.

‘춘천 리버뷰 아이파크’의 분양 관련 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 견본주택은 강원 춘천시 근화동 근화사거리 일원(구 터미널 부지)에 마련될 예정이다.