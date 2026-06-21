전국 최초 빌라관리사무소, 강북구 대표 정책으로 자리매김

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지난 16일부터 18일까지 번2동, 우이동, 인수동에서 빌라관리사무소 개소식을 개최, 전국 최초로 시작한 빌라관리사무소 사업이 3년여 만에 강북구 대표 생활밀착 정책으로 정착했다고 밝혔다.

이번 개소로 빌라관리사무소는 총 10개 구역, 11개 동으로 확대됐으며, 약 2만 세대 이상의 주민이 생활밀착형 주거관리 서비스를 이용할 수 있게 됐다.

이에 따라 아파트 밀집지역인 삼각산동과 번3동을 제외한 사실상 강북구 전역에 주거관리 체계가 구축됐다.

빌라관리사무소는 관리주체가 없어 청소와 시설관리, 안전관리 등에 어려움을 겪는 다세대·연립주택 등 소규모 공동주택을 대상으로 생활밀착형 서비스를 제공하는 사업이다.

강북구는 전체 주택 거주 세대의 약 40.7%가 다세대·연립주택 등 소규모 공동주택에 거주하고 있으며, 이 가운데 20년 이상 된 노후 공동주택 비율도 64.8%에 달한다. 이에 구는 저층 주거지의 관리 사각지대를 해소하고 주민 생활과 밀접한 주거환경 개선을 위해 민선8기 핵심 사업으로 빌라관리사무소를 추진해 왔다.

구는 2022년 관련 조례를 정비해 제도적 기반을 마련하고, 2023년 3월 번1동에서 전국 최초로 빌라관리사무소 시범사업을 시작했다. 이후 주민들의 높은 호응을 바탕으로 2024년 미아동·송중동·수유2동, 2025년 삼양동·송천동·수유1동·수유3동으로 사업을 확대했으며, 올해 번2동·우이동·인수동을 추가하면서 강북구를 대표하는 생활밀착형 정책으로 자리매김하게 됐다.

특히 빌라관리사무소는 청소와 안전순찰, 시설물 점검 등 기본적인 주거관리 서비스를 비롯해 이동식 CCTV 운영, 범죄예방 환경개선 사업, 어르신 가정 전기콘센트 및 멀티탭 먼지 제거 서비스 등 생활안전 분야 지원까지 영역을 넓히며 주민들의 실질적인 생활 편의 향상에 기여하고 있다.

또, 무료 법률상담실 운영, 주민 커뮤니티 행사 개최 등 공동체 활성화 사업도 함께 추진하며 단순한 시설 관리를 넘어 이웃 간 소통과 지역 공동체 회복을 돕는 생활 거점 역할을 수행하고 있다.

사업의 성과는 주민 만족도에서도 확인된다. 지난해 1년 이상 운영 구역 약 6,700세대를 대상으로 실시한 설문조사 결과 주민 만족도는 92.4%를 기록했으며, 응답자의 96.0%가 사업 확대 필요성에 공감하는 것으로 나타났다.

빌라관리사무소는 각종 정책 평가에서도 우수성을 인정받고 있다. 2023년 매니페스토 우수사례 최우수상을 시작으로 대한민국 정책대상, 대한민국 범죄예방대상, 지방정부학회 정책대상 최우수상 등 주요 정책상을 수상하며 전국적인 주목을 받고 있다.

지난 16일 번2동, 17일 우이동, 18일 인수동에서 열린 개소식에는 이순희 강북구청장을 비롯해 국회의원, 시·구의원, 지역 주민 등 많은 내빈이 참석했다. 참석자들은 사업 추진 경과를 공유하고 빌라관리사무소 제막식과 참여 주택 현판 부착식에 함께하며 사업 확대를 축하했다.

이순희 강북구청장은 “빌라관리사무소는 전국 최초라는 도전에서 출발해 주민 만족과 참여 속에 강북구를 대표하는 생활밀착형 정책으로 성장했다”며 “주민들의 일상 가까이에서 불편을 해결하고 안전한 주거환경을 만드는 새로운 공공관리 모델을 제시했다는 점에서 더욱 뜻깊게 생각한다”고 말했다.

이어 “앞으로도 빌라관리사무소가 주민 삶의 질을 높이는 소중한 생활 기반으로 안정적으로 운영되길 기대한다”라고 덧붙였다.