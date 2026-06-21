7월 13일 오후 2시 서초문화예술회관 아트홀서 ‘2027년 주택세금 전망과 상속·증여세 준비’ 주제로 열려 세무법인 리치 이장원 대표세무사 강연... 현장 질의응답 통해 구민 궁금증 해소

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 7월 13일 오후 2시 서초문화예술회관 아트홀에서 ‘2027년 주택세금 전망과 상속·증여세 준비’를 주제로 세무설명회를 개최한다고 밝혔다.

이번 세무설명회는 최근 잇따른 부동산 정책 변화로 양도소득세와 상속·증여세에 대한 관심이 높아짐에 따라 변화하는 부동산 세제 동향을 정확히 전달하고 복잡한 세금 문제에 대한 구민들의 궁금증을 해소하기 위해 마련됐다.

강의는 세무법인 리치 대표세무사인 이장원 세무사가 맡는다. 이장원 세무사는 2027년 주택세금 전망을 비롯해 상속·증여세 준비 방안 등 구민들이 알아두면 도움이 되는 주요 세금 정보를 알기 쉽게 설명할 예정이다.

또, 현장 질의응답 시간을 통해 평소 궁금했던 세금 문제를 전문가에게 직접 묻고 답변을 들을 수 있는 기회도 마련된다.

참석을 희망하는 구민은 6월 18일부터 정원 마감 시까지 서초구청 홈페이지나 전화로 신청할 수 있으며, 모집인원은 선착순 600명이다. 설명회 종료 후에는 현장 참석이 어려운 구민들을 위해 서초구 세무정보 제공·상담 창구인 ‘택스테이션’과 ‘서초구 세무과’ 유튜브를 통해 다시보기 영상과 요약 영상을 제공할 예정이다. 자세한 사항은 서초구청 세무관리과로 문의하면 된다.

전성수 서초구청장은 “주택세금과 상속·증여세는 구민 생활과 밀접한 분야인 만큼 정확한 정보를 바탕으로 미리 준비하는 것이 중요하다”며 “앞으로도 구민들이 복잡한 세금 문제를 보다 쉽게 이해하고 대비할 수 있도록 다양한 세무행정 서비스를 제공하겠다”고 말했다.