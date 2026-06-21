강사가 직접 찾아가 아동·청소년·성인별 눈높이 맞춰 기후 위기 대응 교육...별빛내린천 생태 가치 ·마을 하천의 역할 ·하천 보전 통한 기후 적응 전략 등

[헤럴드경제=박종일 선임기자]폭염와 호우 등 기후 위기가 일상이 된 여름, 관악구(구청장 박준희)가 오는 7월부터 10월까지 생태하천으로 복원된 별빛내린천을 중심으로 찾아가는 기후위기 재난 대응 교육을 운영해 구민의 환경 인식을 제고한다.

교육은 ▷복지관 ▷지역아동센터 ▷청소년단체 ▷주민 모임 등 신청기관에 강사가 직접 방문하여 진행된다.

구는 아동부터 성인까지 세대별 눈높이에 맞춰 기후 위기의 원인과 지역 차원의 영향, 대응법 등을 전달한다는 방침이다.

10세 이상 13세 이하 아동에게는 ‘별빛내린천은 우리의 소중한 친구’ 과정(80분)을 통해 별빛내린천의 생태적 가치와 하천 환경 보전 방법을 쉽고 친근하게 안내한다.

14세 이상 18세 이하 청소년은 ‘별빛내린천과 기후 위기’ 과정(90분)을 통해 기후 위기 속 마을 하천의 역할과 생태계 보전을 통한 기후 적응 전략을 배우게 된다.

성인을 대상으로 한 ‘별빛내린천에서 찾는 기후 위기 대응 방법’ 과정(100분)은 기후 위기와 마을 하천의 관계, 환경 보전 활동 사례 등을 배우고 빙고 게임 등 참여형 교육도 진행해 환경 문제에 대한 친근감을 높일 예정이다.

교육을 희망하는 기관은 참가신청서를 작성해 관악구 환경교육센터 전자메일로 제출하거나, 포스터 내 QR코드를 인식해 온라인으로 신청하면 된다. 단, 선착순으로 접수해 신청이 조기 마감될 수 있다.

신청 기간은 이달 29일까지고 참가비는 무료다. 신청 방법 등 자세한 사항은 관악구 환경교육센터 네이버 카페를 확인하거나 관악구 환경교육센터로 문의하면 된다.

구는 지난해 3월부터 관악구 환경교육센터를 지역 환경교육의 거점으로 지정·운영하고 있다. 기관에서는 ▷생애주기별 환경 교육 운영 ▷사회 환경교육 강사 양성 ▷환경정보 플랫폼 구축 등 구민이 일상에서 체감할 수 있는 종합 환경 교육을 제공하며 지속 가능한 관악구 만들기에 힘쓰고 있다.

박준희 구청장은 “기후 위기와 도시 환경 변화에 따라 생태하천의 보전과 복원이 중요해진 만큼, 생태하천인 별빛내린천은 기후 위기와 적응을 배울 수 있는 최적의 교육 소재”라며 “일상이 된 기후 위기 적응과 환경 보전 인식을 배울 수 있는 이번 교육에 많은 참여를 바란다”고 전했다.