서울시광역치매센터 주최 공모서 ‘성동상회 성수동 기억잡화점’ 프로젝트로 대상 영예 치매환자가족, 경도인지장애 등 대상자를 ‘보호’가 아닌 ‘참여와 역할 회복 주체’로 전환한 사업 모델 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구는 치매안심센터의 ‘성동상회 성수동 기억잡화점’ 사업이 2026년 인지장애 대상자 및 가족의 일상 누림을 위한 우수 프로그램 공모사업에서 대상을 수상했다고 밝혔다.

이번 공모사업은 서울시광역치매센터가 주최하고 ㈜에자이가 후원, 인지장애 대상자와 가족이 지역사회와 연결된 일상의 이어가며 의미 있는 삶을 지속할 수 있도록 지원하는 우수 프로그램을 발굴하기 위해 마련됐다. 서울시 자치구 치매안심센터가 참여한 가운데 각 사업에 대한 창의성, 지속가능성, 지역사회 연계성 및 확산 가능성 등을 종합적으로 평가해 선정됐다.

우수 프로그램으로 선정된 ‘성동상회 성수동 기억잡화점’은 치매환자가족, 경도인지장애 대상자, 초로기 치매 대상자의 사회참여와 역할 회복을 지원하는 참여형 치매친화 사업이다. 치매가 있어도 함께 살아가는 치매친화도시 성동을 구현하기 위해 기획됐다.

사업은 대상자들이 직접 굿즈를 제작하고 포장하는 과정에서 지역 주민들과 소통할 수 있는 프로그램으로 구성되어 있다. ▷치매환자가족이 코바늘 뜨개 활동을 하는 ‘마음한코공방’ ▷경도인지장애 대상자가 기억 자개 돋보기 등 기억 굿즈를 만드는 ‘기억연구소’ ▷초로기 치매 대상자가 상품 포장을 담당하는 ‘초록상사’로 진행된다. 참여자들은 각자의 특성과 강점을 살려 역할을 수행하며 성취감과 자존감을 높이고 사회참여 경험을 확대하게 된다.

이번 대상 수상은 인지장애 대상자를 보호의 대상이 아닌 지역사회 구성원으로 바라보고, 지속적인 사회참여와 역할 수행을 지원하는 새로운 치매친화 모델을 제시했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

사업을 통해 제작된 굿즈는 주민과 만나는 ‘성수동 기억팝업’을 통해 선보일 예정이다. 행사에서는 치매 응원 메시지 작성, 치매안심가맹점 홍보, 치매친화 체험 프로그램 등 다양한 주민참여형 콘텐츠와 함께 운영해 치매에 대한 이해를 높이고 치매친화 문화 확산에 기여할 계획이다.

김희진 성동구치매안심센터장은 “이번 대상 수상은 치매환자가족 및 대상자를 참여와 역할 회복의 주체로 전환하는 새로운 모델을 제시했다는 점에서 그 우수성을 인정받은 결과“라며 ”앞으로도 대상자들이 지역사회의 당당한 구성원으로 일상을 누릴 수 있도록 다양한 참여형 사업을 확대해 나가겠다”고 말했다.