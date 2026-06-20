[헤럴드경제=박연수 기자] 국민의힘은 김용범 대통령실 정책실장의 ‘역대급 호황’ 발언에 대해 “국민 기만을 넘어선 모욕”이라며 강하게 비판했다.

20일 연합뉴스에 따르면 박성훈 수석대변인은 논평을 통해 “이 정도면 현실과의 괴리를 넘어 다른 세상에 살고 있다고 밖에 볼 수 없다”며 “무너진 바닥 경기와 민생의 비명은 외면한 채 국민들이 체감하지 못하는 숫자 몇 개를 들고 와 ‘역대급 호황’을 외치는 것은 경제 분석이 아니라 현실 왜곡”이라고 말했다.

이어 “더욱 심각한 것은 김 실장이 또다시 ‘보유세·양도세 조정’을 언급하며 부동산 시장에 세금과 규제의 칼날을 겨누고 있다는 점”이라며 “지표 착시에 취한 청와대의 오만이 민생 파탄을 ‘역대급 호황’으로 분칠하며 또 세금 폭탄을 궁리하느냐”고 비난했다.

최은석 원내수석대변인도 비판했다. 최 원내수석대변인은 “김 실장이 여러 통계를 나열했지만 결론은 명확하다. 보유세 강화, 양도세 강화, 그리고 사회주의적 발상이라는 논란을 불러왔던 ‘국민 배당금’ 구상을 현실화하겠다는 것”이라며 “정부가 해야 할 일은 성과를 작위적으로 재분배하는 반시장주의적 실험이 아니라 더 많은 투자와 혁신, 더 많은 일자리가 만들어지는 환경을 조성하는 것임을 명심하기 바란다”고 주장했다.