[헤럴드경제=박연수 기자] 20일 오후 4시15분께 대구 남구 대명동 주택에서 화재가 발생했다.
연합뉴스에 따르면 소방 당국은 신고 20여분 만에 큰 불길을 잡았지만, 불에 타 숨진 것으로 추정되는 1명을 발견했다. 소방당국과 경찰은 화재 원인과 사망자 신원을 조사하고 있다.
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입력 2026-06-20 17:30:23
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[헤럴드경제=박연수 기자] 20일 오후 4시15분께 대구 남구 대명동 주택에서 화재가 발생했다.
연합뉴스에 따르면 소방 당국은 신고 20여분 만에 큰 불길을 잡았지만, 불에 타 숨진 것으로 추정되는 1명을 발견했다. 소방당국과 경찰은 화재 원인과 사망자 신원을 조사하고 있다.
‘유니클로 2세’ 야나이 코지가 스크린으로 향한 이유? [취향의 발견]
[헤럴드경제=손미정 기자] 도쿄 시부야의 화장실 청소부 히라야마는 오늘도 익숙한 일상을 시작합니다. 동트기 직전 일어나 아무렇지 않게 이불을 개고, 몸이 기억하는 듯한 루틴을 거쳐 집을 나서면 기분 좋은 아침 공기가 그를 맞이하죠. 도쿄의 풍경과 소리들은 그의 출근길을 응원하는 배경음악처럼 흐릅니다. 히라야마는 일터에 도착해 꼼꼼하게 화장실을 청소합니다.
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있다.
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[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.