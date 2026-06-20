사진은 기사내용과 무관함. [헤럴드경제DB]
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[헤럴드경제=박연수 기자] 20일 오후 4시15분께 대구 남구 대명동 주택에서 화재가 발생했다.

연합뉴스에 따르면 소방 당국은 신고 20여분 만에 큰 불길을 잡았지만, 불에 타 숨진 것으로 추정되는 1명을 발견했다. 소방당국과 경찰은 화재 원인과 사망자 신원을 조사하고 있다.


siuu@heraldcorp.com