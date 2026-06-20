‘유니클로 2세’ 야나이 코지가 스크린으로 향한 이유? [취향의 발견]

[헤럴드경제=손미정 기자] 도쿄 시부야의 화장실 청소부 히라야마는 오늘도 익숙한 일상을 시작합니다. 동트기 직전 일어나 아무렇지 않게 이불을 개고, 몸이 기억하는 듯한 루틴을 거쳐 집을 나서면 기분 좋은 아침 공기가 그를 맞이하죠. 도쿄의 풍경과 소리들은 그의 출근길을 응원하는 배경음악처럼 흐릅니다. 히라야마는 일터에 도착해 꼼꼼하게 화장실을 청소합니다.