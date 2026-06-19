금정호·김대일 각자대표 체제 전환 기업금융·자산관리 부문별 전문성↑

신영증권이 김대일(왼쪽) 사장을 신임 대표이사로 선임하고 금정호 대표이사 사장과 함께 각자 대표 체제에 들어간다. 기업금융(IB)과 자산관리(WM) 부문별 전문성을 강화해 책임경영 체제를 구축하고 중장기 성장 기반을 다지겠다는 구상이다.

신영증권은 19일 서울 여의도 본사에서 정기 주주총회와 이사회를 열고 김대일 사장을 신임 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이에 따라 신영증권은 금정호 대표이사 사장과 김대일 신임 대표이사 사장이 함께 이끄는 각자 대표 체제로 전환한다.

김 신임 대표는 1968년생으로 서울대 경영학과를 졸업하고 미국 일리노이주립대에서 재무학 석사학위(MSF)를 취득했다. 1999년 신영증권에 입사한 뒤 애셋얼로케이션(Asset Allocation) 본부장, 패밀리헤리티지 및 자산배분솔루션 본부장, WM 총괄 부사장 등을 거쳤다.

이번 선임으로 신영증권은 IB와 WM을 양대 핵심 축으로 하는 경영 체제를 한층 분명히 하게 됐다.

금 대표는 오랜 기간 IB 총괄을 맡아온 경험을 바탕으로 기업금융 부문을 이끌고, 김 신임 대표는 WM 총괄 경험을 바탕으로 자산관리와 고객 맞춤형 솔루션 부문을 총괄한다. 김유진 기자