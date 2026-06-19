[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 덱스가 유튜브 활동 중단을 선언했다.

18일 덱스의 유튜브 채널 ‘덱스101’에는 ‘7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다 오프덱스 with 95즈’라는 제목의 영상이 공개됐다.

지난 18일 덱스의 공식 유튜브 채널 ‘덱스 101’에는 ‘7년 유튜브 여정의 쉼표를 찍겠습니다 오프덱스 위드 95즈’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 유튜버 미미미누는 덱스에게 “왜 유튜브를 쉬는 건지 말해달라”고 물었고, 덱스는 솔직한 심경을 털어놨다.

덱스는 “벌써 유튜브 6년 차다. 2020년 전역하고 바로 시작했다”며 “사실 지금 쉬는 게 너무 아쉽다. 이번 연도는 우리 팀과 합도 잘 맞고 하고 싶은 것들을 해나가고 있어서 가장 재밌게 하고 있는 시기”라고 말했다.

이어 “이유는 여러 가지가 있다. 개인적인 것도 있고 컨디션 문제도 있다”며 “여러 가지를 종합해봤을 때 더 좋은 모습을 보여드리기 위해서는 쉬는 게 맞겠다고 생각했다”고 설명했다.

또 “갑작스러운 결정이라고 생각하실 수 있을 것 같다”며 팬들에게 양해를 구했다.

함께 출연한 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 우승자인 나폴리 맛피아 권성준 셰프는 “내가 아는 덱스의 성격상 그냥 무작정 놀기만 할 성격은 아니다”라며 그의 선택을 지지했고, 미미미누 또한 “유튜브 카메라 밖 어딘가에서 분명 새로운 모습을 준비해 보여줄 거라 믿고 응원하겠다”라며 그를 응원했다.

덱스는 “유튜브를 시작한 이래 이렇게 오랫동안 쉬어가는 건 이번이 처음”이라며 복귀 시점에 대해선 “확실한 건 이번 연도는 아닐 것 같다”고 선을 그었다.

이어 덱스는 “트렌드가 빠른 이 업계는 한두 달만 쉬어도 대중에게 금방 잊히는 무서운 곳이다. 그렇기에 이렇게 오랫동안 휴식기를 갖는 것은 나름대로 인생에서 큰 결정이었다”라며 “그럼에도 휴식을 고민하는 시간 자체는 사실 그리 길지 않았다. 지금 이 타이밍에 멈춰 서서 결정을 내려야만 하는 이유가 스스로 너무나도 명확했기 때문”이라 덧붙였다.