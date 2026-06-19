울산시, ‘에너지기술개발사업’ 선정 고체수소저장합금 적용 굴착기 실증

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 건설현장의 핵심 장비인 굴착기의 연료를 부피가 적은 고밀도 고체수소로 대체함으로써 전기굴착기와 비교해 단시간 충전에 2배 이상 연속 작업이 가능한 수소굴착기가 상용화될 예정이어서 획기적인 작업 효율이 기대되고 있다.

울산시는 기후에너지환경부가 공모한 ‘2026년 에너지기술개발사업’ 신규 과제에 ‘고체수소저장합금 적용 수소 기반 중대형 굴착기 실증사업’이 최종 선정돼 지난 10일 HD건설기계 등 6개 참여 기관들과 국가연구개발사업 협약을 체결하고 실증에 들어갔다.

이 사업의 핵심은 디젤연료 건설장비를 온실가스와 대기오염물질 배출 없는 고효율 수소연료 기반 장비로 전환하는 것. 올해부터 오는 2029년까지 국비·시비·민자 등 모두 166억원을 투자해 작업 데이터와 안전·인증 기준 등의 실증사업을 진행한다. 실증에는 HD건설기계가 고체수소저장합금을 적용해 개발한 14톤급 수소전기 굴착기 2대가 투입된다.

사업에는 HD건설기계 주관으로 울산시, 현대자동차㈜ 의왕연구소, 한국건설기계연구원, 한양대학교 산학협력단, 한영테크노켐㈜, 울산테크노파크가 참여한다.

고체수소저장합금은 고체 금속 내부에 기체 상태의 수소 분자를 냉각시켜 고밀도로 저장하는 기술이다. 기체 저장 방식보다 압력이 낮아 안전하다. 리튬-이온배터리를 에너지원으로 하는 전기굴착기와 비교하면 연속작업 시간이 8시간 이상으로 2배 이상 높고, 충전도 30분 이내로 전기굴착기의 2시간 이상에 비해 30분으로 4배 이상 줄일 수 있다. 다만, 냉각팬 소음이 발생한다는 것이 단점이다.

이에 따라 울산시 동구 자동차일반산업단지 조성사업 현장과 전북의 건설현장 등 두 곳에서 고체수소저장합금을 적용한 수소굴착기를 2000시간 이상 운행하며 데이터를 축적해 성능과 경제성, 안전성을 검증한다.

울산시는 이번 실증을 통해 충전시스템의 표준·시험·인증 체계를 구축하고 세부 규격을 정교화하면서 무공해 수소연료 기반 건설·산업기계를 상용화해 세계시장을 선도해나갈 계획이다.