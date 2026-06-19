안성정비사업소서 더쎈 고객 대상 무상점검 더쎈 전용 작업장 5개 스톨 운영 맥쎈·구쎈 ZF 변속기 보증 5년·50만㎞로 확대

[헤럴드경제=정경수 기자] 타타대우모빌리티가 상용차 고객을 위한 정비 서비스와 품질 보증을 강화한다. 차량 운행 시간이 곧 수익과 직결되는 상용차 특성을 고려해 정비 편의성과 차량 가동률을 높이겠다는 취지다.

타타대우모빌리티는 지난 18일 경기 안성정비사업소에서 준중형트럭 더쎈(DEXEN) 고객을 대상으로 모바일 무상점검 서비스를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 행사는 경기남부 지역 더쎈 고객의 차량 관리 부담을 줄이고 운행 안전성을 높이기 위해 마련됐다. 현장에서는 차량 고장 진단, 주요 부품 점검, DPF 강제재생 등 운행과 직접 관련된 항목에 대한 무상 점검이 이뤄졌다. 추가 정비가 필요한 차량은 안성정비사업소에서 후속 서비스를 받을 수 있도록 안내했다.

참여 고객을 위한 혜택도 제공했다. 무상점검을 받은 고객에게는 항균필터와 와이퍼 블레이드를 지급했고, 안성정비사업소에서 사용할 수 있는 10만원 상당의 정비 할인 쿠폰도 함께 제공했다.

이날 서비스 현장을 찾은 개인화물업 종사 더쎈 고객은 “안내 문자를 통해 이번 행사를 처음 방문하게 됐다”면서 “평소 다양한 종류의 화물을 상차하다 보니 안전 운행을 위한 차량 점검이 필수적이었는데, 마침 검사 기간에 맞춰 유용한 무상 점검과 단순 정비 서비스를 받을 수 있어 만족스럽다. 현장의 호응이 좋은 만큼 앞으로도 이러한 현장 서비스 기회가 더 자주 마련되기를 기대한다”고 말했다.

안성정비사업소는 타타대우모빌리티의 주요 서비스 거점 중 하나다. 이곳에는 더쎈 전용 작업장 5개 스톨이 마련돼 준중형트럭 고객을 위한 전문 정비 서비스를 제공하고 있다. 전용 작업장 운영을 통해 정비 대기 시간을 줄이고, 보다 빠른 서비스 대응이 가능하도록 한 것이 특징이다.

품질 보증 정책도 확대한다. 타타대우모빌리티는 이달부터 ED70 엔진과 ZF 자동변속기(ZF8AP)가 적용된 대형트럭 맥쎈, 중형트럭 구쎈 신규 출고 차량을 대상으로 변속기 보증기간을 기존 3년 주행거리 무제한에서 5년 또는 50만㎞로 늘렸다.

이번 보증 확대는 변속기 품질에 대한 자신감을 바탕으로 고객의 유지보수 부담을 낮추기 위한 조치다. 상용차 고객 입장에서는 예기치 못한 정비 비용을 줄이고 안정적인 차량 운용을 기대할 수 있다.

타타대우모빌리티는 전국 서비스 네트워크를 기반으로 고객 지원 체계를 넓히고 있다. 최근에는 일반하중 시장을 겨냥한 중형트럭 하이쎈(HIXEN)을 출시하며 총소유비용(TCO) 경쟁력을 강화했고, 정비 접근성 개선과 보증 확대, 찾아가는 고객 서비스 운영 등을 통해 구매 이후의 고객 경험도 높이고 있다.

타타대우모빌리티 관계자는 “상용차 고객에게 차량 품질만큼 중요한 것이 서비스 품질”이라며 “앞으로도 고객의 목소리를 적극 반영해 서비스 인프라와 품질 보증 정책을 지속 강화하고, 고객이 차량을 보다 안정적으로 운용할 수 있는 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.