[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]국립경국대 RISE사업단은 지난 17일 학내 지역혁신협력관에서 가톨릭상지대, 안동과학대와 함께 해외인재 유치 확대 및 유학생 지역 정주 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

이날 협약식은 환영사와 기관 대표 인사말, 협약서 서명 및 교환 순으로 진행됐으며 참석자는 향후 해외인재 유치 확대와 유학생 지원을 위한 실질적인 협력 방안을 논의하는 시간도 가졌다.

이번 협약에 따라 3개 대학은 경북도 지역소멸 문제 해결을 위한 해외인재 유치, 해외 현지 교육기관과의 공동 입학설명회 및 홍보 마케팅, 해외인재 유치 관련 정보 공유 및 공동 대응 등에 협력키로 했다.

가톨릭상지대 김소명 RISE사업단장은 “각 대학이 보유한 강점을 연계해 해외인재 유치와 유학생 지원의 시너지를 높이고 지역사회 발전에 기여할 수 있도록 적극 협력하겠다”고 밝혔다.

안동과학대 윤동식 RISE사업단장도 “유학생의 성공적인 지역 정착과 진로 지원을 위한 다양한 프로그램을 공동 추진해 지역 혁신과 글로벌 인재 양성에 기여하겠다”고 전했다.

국립경국대 임우택 RISE사업단장은 “앞으로도 참여 대학들과 긴밀히 협력해 지역과 대학이 함께 성장할 수 있는 국제화 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 말했다.