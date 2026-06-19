안전 위험 여전…지정 항로·시간 준수 당부 기뢰 제거 등 해협 안전 조치도 단계 추진

[헤럴드경제=정목희 기자] 이란 최고국가안보회의(SNSC)가 18일(현지시간) 종전 양해각서(MOU)에 따라 향후 60일간 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 대한 통항료를 전면 면제한다고 발표했다.

이란 국영 IRIB 방송 등에 따르면 SNSC는 이날 성명을 내고 “양해각서 제5조에 따라 향후 60일 동안 호르무즈 해협 통과를 신청하는 선박에 어떠한 수수료도 부과하지 않을 것”이라며 “관련 비용은 이란 이슬람공화국 정부가 전액 부담한다”고 밝혔다.

SNSC는 또 “호르무즈 해협 통과를 희망하는 상선은 페르시아만해협청(PGSA)을 통해 사전에 통항 요청서를 제출해야 한다”며 “양해각서의 취지를 살리고 목표를 신속히 달성하기 위해 접수된 통항 요청을 최우선으로 처리할 방침”이라고 설명했다.

다만 SNSC는 해협 주변에 여전히 안전상 위험 요소가 남아 있다며 선박들의 철저한 안전 지침 준수를 당부했다.

SNSC는 “해양 사고를 예방하고 안전한 통항을 보장하기 위해서는 반드시 사전에 당국이 공지한 지정 시간과 경로를 엄수해야 한다”면서 “안전 지침 준수 상황을 바탕으로 점진적으로 해협 내 통항 규모를 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

또 기뢰 제거 등 해협의 안전 확보를 위한 다른 조치도 양해각서 규정에 따라 단계적으로 취할 것이라고 덧붙였다.