[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 당선인은 17일 “시민에게 가장 가까운 시장, 현장에서 가장 먼저 만날 수 있는 시장이 되겠다” 며 “지역경제 회복과 양질의 일자리 창출, 미래산업 육성을 통해 포항의 새로운 도약을 이끌겠다”고 밝혔다.

박 당선인은 이날 오전 포항시 남구의 첨단해양R&D센터에서 당선 이후 상견례를 겸한 언론인들과 기자간담회를 열고 앞으로 시정 운영의 핵심 기조와 분야별 로드맵을 제시했다.

박 당선인은 먼저 “지지와 성원을 보내주신 50만 포항시민 여러분께 고개 숙여 감사드린다”며 “기쁨보다는 무거운 책임감이 앞서지만 약속을 반드시 지키는 ‘실천하는 시장’이 되겠다”고 운을 뗐다.

이날 간담회에서 박 당선인은 포항의 최우선 과제로 ‘지역 경제 활성화’를 꼽았다. 기존의 철강 단일 산업 구조를 넘어 신산업 생태계를 공고히 다지겠다는 구상이다.

따라서 “포항시에 철강산업과를 신설하고 포항공대(POSTECH), 한동대 등 대학과 청년 창업을 연결할 수 있는 대학정책과도 만들겠다”고 설명했다.

또 당선 직후 장인화 포스코그룹 회장과의 만남에 대한 일각의 부정적인 지적에 대해서는 “자존심을 찾다가는 굶어 죽는다”며 “서민경제가 어려운 만큼 포스코에 회식도 하고 돈을 풀어 지역경제를 살려달라고 했고 전기강판공장도 투자해달라고 요청했다”고 전했다.

또 인수위원회 인사들의 정무특보, 시설관리공단 이사장 내정설에 대해서는 “인사에 대해서는 모든 것은 내가 책임진다. 아직 정해진 바 없다”며 선을 그엇다.

더불어 지역 의대 설립 움직임에 대해서는 “먼저 의견이 나눠져 힘을 받기가 어려운 것이 현실”이라며 “우선은 포항공대, 포스코와 의견을 통일하는 것이 무엇보다 중요하다”고 분석했다.

특히 포항지역의 오랜 숙원 사업인 ‘영일만대교 건설’에 대해서는 강한 추진 의지를 나타냈다.

박용선 포항시장 당선인은 “포항시안 정부안 등 여러가지 안을 마련해서 최적의 대안을 찾아 빠른시간내 착공이 돼야 한다고 본다“며 ”긴밀한 공조를 통해 영일만대교 사업이 차질 없이 본궤도에 오를 수 있도록 노력하겠다“고 강조했다.

끝으로 박 당선인은 “포항의 변화는 이미 시작됐다”며 “50만 시민과 공직자가 함께 힘을 모은다면 어떤 어려움도 극복할 수 있다. 위대한 포항의 시대를 열어갈 대장정에 시민 여러분의 적극적인 동참과 응원을 바란다”고 말했다.