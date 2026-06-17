오스템임플란트 9개국 70여명 초청 투어세미나 생산·품질관리부터 디지털솔루션 등 직접 체험

임플란트의 본고장인 유럽 치과의사들이 ‘K-임플란트’ 기술력을 체험하고 높은 평가를 했다.

오스템임플란트(대표 김해성)는 지난 7∼13일 ‘유럽 투어세미나 2026’을 서울과 부산, 경주에서 진행했다.

유럽 치과의사와 고객 70여명이 참가했다. 리투아니아, 불가리아, 폴란드, 에스토니아, 라트비아, 크로아티아, 슬로바키아, 보스니아 헤르체고비나, 노르웨이 등 9개국에서 온 이들이다.

참가자들은 임플란트 개발과 생산, 제조에 이르는 전 과정을 둘러봤다. 디지털 기반 미래 치과진료 솔루션도 체험했다. 또 최신 임상 학술강연에 참여하고 한국 문화체험 기회도 가졌다.

행사는 부산 오스템임플란트의 생산공장인 K1과 K2에서 시작됐다. 부산에서 연간 2000만세트의 임플란트가 제조돼 세계로 공급된다. 모든 제품은 유럽연합(EU) 의료기기 규정(CE MDR) 인증을 획득했다.

유럽 치과의사들은 이에 주목해 생산공정과 품질관리 시스템을 꼼꼼히 들여다봤다. 리투아니아에서 온 유스티나스 플레투크스(Justinas Pletkus) 원장은 “내가 사용하는 제품의 생산 및 품질관리 시스템을 눈으로 확인하니 신뢰가 더 높아졌다”고 전했다.

한국문화 체험프로그램도 호평을 받았다. 불가리아 치과의사 에밀 이바노프(Emil Ivanov) 원장은 “부산의 역동성과 서울의 현대적 도시 모습, 경주의 오랜 전통문화가 모두 인상적이었다”고 했다.

오스템임플란트 본사인 서울 강서구 트윈타워의 제품 전시관에선 구강스캐너, 3D프린터, 밀링머신 등 디지털 장비들을 체험했다. 또 치과인테리어, 의료장비, 교육 및 사후서비스를 아우르는 종합 솔루션도 살펴봤다.

폴란드의 실비아 지우라(Sylwia Dziura) 원장은 “유럽 치과의사들은 제품 선택기준이 까다롭다. 오스템의 연구개발 역량과 디지털솔루션은 유럽 기준을 충족하며 충분한 경쟁력을 가진 것으로 보인다”고 푱가했다.